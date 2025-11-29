Обстрел Киевщины 29 ноября - количество погибших и пострадавших возросло

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

В Киеве и области завершили ликвидацию последствий массированной российской атаки, произошедшей в ночь на 29 ноября. Спасательные службы и полиция продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС и Национальной полиции.

Реклама

Читайте также:

На Киевщине возросло количество погибших и пострадавших

ГСЧС сообщает, что в столице спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы. По обновленным данным, в результате обстрела погибли два человека, еще 38 пострадали, среди них — один ребенок.

ГСЧС на месте попадания. Фото: ГСЧС

Психологи службы оказали поддержку 50 гражданам. К ликвидации последствий было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники, работы полностью завершены.

Ликвидация пожара в результате удара. Фото: ГСЧС

Параллельно полиция Киевщины продолжает работать на местах поражения в области. По состоянию на 16:20 известно о значительных повреждениях гражданской инфраструктуры - 25 многоэтажек, 106 частных домов, 88 автомобилей. В результате атаки погибла 55-летняя женщина, еще 11 человек получили ранения.

Последствия удара РФ. Фото: Нацполиция

На Броварщине повреждены 10 многоэтажек, 17 частных домов, 42 авто, 20 гаражей, торговый центр и здание детсада. Ранены три человека.

В Бучанском районе повреждены 13 многоэтажных и 14 частных домов, 20 авто. Пострадали двое мужчин. Также повреждены здание и служебные авто отдела полиции в Вишневом.

На Обуховщине разрушен один жилой дом и повреждены 69 частных домов и 26 авто. Три человека получили травмы, один пострадавший госпитализирован.

Удар РФ по Киевской области. Фото: Нацполиция

в Вышгороде повреждены два многоэтажных и пять частных домов, травмированы два человека.

На Фастовщине поврежден двухэтажный частный дом. Погибла местная жительница, ее муж получил ранения.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия удара и документировать очередные преступления российской армии.

Напомним, этой ночью российская армия выпустила по Украине более 632 цели.

А также жительница Киеве рассказала о том, как пережила массированный удар врага на столицу.