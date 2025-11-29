Обстріл Київщини 29 листопада — кількість загиблих і постраждалих зросла

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

У Києві та області завершили ліквідацію наслідків масованої російської атаки, що сталася в ніч проти 29 листопада. Рятувальні служби та поліція продовжують надавати допомогу постраждалим внаслідок атаки.

Про це повідомили у ДСНС та Національній поліції.

ДСНС повідомляє, що у столиці рятувальники завершили розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи. За оновленими даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 38 постраждали, серед них — одна дитина.

ДСНС на місці влучання. Фото: ДСНС

Психологи служби надали підтримку 50 громадянам. До ліквідації наслідків було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки, роботи повністю завершено.

Ліквідація пожежі внаслідок удару. Фото: ДСНС

Паралельно поліція Київщини продовжує працювати на місцях ураження в області. Станом на 16:20 відомо про значні пошкодження цивільної інфраструктури — 25 багатоповерхівок, 106 приватних будинків, 88 автомобілів. Унаслідок атаки загинула 55-річна жінка, ще 11 осіб отримали поранення.

Наслідки удару РФ. Фото: Нацполіція

На Броварщині ушкоджено 10 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, 42 авто, 20 гаражів, торгівельний центр та будівлю дитсадка. Поранено трьох людей.

У Бучанському районі пошкоджено 13 багатоповерхових і 14 приватних будинків, 20 авто. Постраждали двоє чоловіків. Також пошкоджені будівля та службові авто відділу поліції у Вишневому.

На Обухівщині зруйновано один житловий будинок та пошкоджено 69 приватних будинків і 26 авто. Троє людей отримали травми, один постраждалий госпіталізований.

Удар РФ по Київщині. Фото: Нацполіція

У Вишгороді ушкоджено два багатоповерхові та п'ять приватних будинків, травмовано двох людей.

На Фастівщині пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Загинула місцева жителька, її чоловік дістав поранення.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки удару та документувати чергові злочини російської армії.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Україні понад 632 цілі.

А також жителька Києві розповіла про те, як пережила масований удар ворога на столицю.