Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Услышала над собой ракету — жительница Киева об атаке России

Услышала над собой ракету — жительница Киева об атаке России

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 18:43
Жительница Киева рассказала о пережитом во время атаки на столицу
Последствия массированной атаки РФ на Киев 29 ноября 2025 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В ночь на 29 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Жительница столицы рассказала, что выбежала в коридор, когда услышала над собой ракету.

Пережитым киевлянка поделилась в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Реклама
Читайте также:

Жительница Киева о пережитом во время атаки РФ на Киев 29 ноября

Жительница столицы Людмила рассказала, что выбежала в коридор, когда услышала над собой ракету во время сегодняшнего массированного обстрела Киева.

"Когда я услышала над собой ракету, я сразу выскочила в коридор. В тот же миг выбило окна", — вспоминает Людмила.

В частности, жительница поврежденного дома в Дарницком районе, рассказала, что в ее квартире повреждены окна и балкон.

К счастью, женщина и ее дочь уцелели. По словам Людмилы, спасатели сразу после атаки обходили квартиры и проверяли, есть ли пострадавшие. В одном из подъездов вспыхнул сильный пожар.

"Уже потом, когда я немножко отошла, ходила вокруг дома, посмотрела эти повреждения, увидела там кусок ракеты, там автобус разбит, стекло разбито", — рассказала жительница столицы.

Также она отметила, что заявление на помощь еще не оформляла. Своего 17-летнего ребенка она планирует отправить к старшей дочери. Сама же женщина — намерена или остаться в квартире, если будет отопление и свет, или поехать за город, где есть дом.

Ранее мы информировали, что 29 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев — раздавались мощные взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Украине 29 ноября.

Киев обстрелы война в Украине атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации