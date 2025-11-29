Жительница Киева рассказала о пережитом во время атаки на столицу

Последствия массированной атаки РФ на Киев 29 ноября 2025 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В ночь на 29 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Жительница столицы рассказала, что выбежала в коридор, когда услышала над собой ракету.

Пережитым киевлянка поделилась в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Реклама

Читайте также:

Жительница Киева о пережитом во время атаки РФ на Киев 29 ноября

Жительница столицы Людмила рассказала, что выбежала в коридор, когда услышала над собой ракету во время сегодняшнего массированного обстрела Киева.

"Когда я услышала над собой ракету, я сразу выскочила в коридор. В тот же миг выбило окна", — вспоминает Людмила.

В частности, жительница поврежденного дома в Дарницком районе, рассказала, что в ее квартире повреждены окна и балкон.

К счастью, женщина и ее дочь уцелели. По словам Людмилы, спасатели сразу после атаки обходили квартиры и проверяли, есть ли пострадавшие. В одном из подъездов вспыхнул сильный пожар.

"Уже потом, когда я немножко отошла, ходила вокруг дома, посмотрела эти повреждения, увидела там кусок ракеты, там автобус разбит, стекло разбито", — рассказала жительница столицы.

Также она отметила, что заявление на помощь еще не оформляла. Своего 17-летнего ребенка она планирует отправить к старшей дочери. Сама же женщина — намерена или остаться в квартире, если будет отопление и свет, или поехать за город, где есть дом.

Ранее мы информировали, что 29 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев — раздавались мощные взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Украине 29 ноября.