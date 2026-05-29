В Киеве завершили разбор завалов фасада ТРЦ "Квадрат" после атаки РФ

ТРЦ "Квадрат" после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районе Киева спасатели завершили демонтаж аварийных конструкций торгового центра "Квадрат", который получил значительные повреждения во время массированного российского обстрела 24 мая. В результате атаки в столице погибли три человека, еще более 90 получили ранения.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.

На Лукьяновке ликвидируют последствия атаки РФ 24 мая

Подразделения ГСЧС несколько дней непрерывно работали на месте удара, чтобы устранить опасность для прохожих из-за изуродованных оконных рам и элементов внешней облицовки здания.

По информации спасателей, специалисты демонтировали аварийные конструкции на площади более 2900 квадратных метров. К работам ежедневно привлекали 15 сотрудников ГСЧС и четыре единицы специальной техники.

Рядом с торговым центром в результате атаки полностью выгорел Лукьяновский рынок. Предприниматели сообщают о миллионных убытках и сейчас вынуждены торговать прямо у входа в метро.

В то же время McDonald's, который также пострадал из-за взрывной волны, уже возобновил свою работу — в заведении заменили поврежденные окна и восстановили помещение.

Как сообщали Новини.LIVE, что во время массированной российской атаки в ночь на 24 мая были повреждены 14 культурных учреждений.

Также стало известно, что российские войска атаковали одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Восточной Европы, расположенную в Киевской области. В результате удара в ночь на 28 мая частично разрушен энергетический объект в Иванкове.