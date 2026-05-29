У Києві завершили розбір завалів фасаду ТРЦ "Квадрат" після атаки РФ
У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили демонтаж аварійних конструкцій торгового центру "Квадрат", який зазнав значних пошкоджень під час масованого російського обстрілу 24 травня. Внаслідок атаки у столиці загинули троє людей, ще понад 90 дістали поранення.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.
На Лук'янівці ліквідовують наслідки атаки РФ 24 травня
Підрозділи ДСНС кілька днів безперервно працювали на місці удару, щоб усунути небезпеку для перехожих через понівечені віконні рами та елементи зовнішнього облицювання будівлі.
За інформацією рятувальників, фахівці демонтували аварійні конструкції на площі понад 2900 квадратних метрів. До робіт щоденно залучали 15 співробітників ДСНС та чотири одиниці спеціальної техніки.
Поруч із торговим центром внаслідок атаки повністю вигорів Лук'янівський ринок. Підприємці повідомляють про мільйонні збитки та наразі змушені торгувати просто біля входу до метро.
Водночас McDonald's, який також постраждав через вибухову хвилю, вже відновив свою роботу — у закладі замінили пошкоджені вікна та відновили приміщення.
