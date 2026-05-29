Головна Київ У Києві завершили розбір завалів фасаду ТРЦ "Квадрат" після атаки РФ

У Києві завершили розбір завалів фасаду ТРЦ "Квадрат" після атаки РФ

Дата публікації: 29 травня 2026 22:07
ТРЦ "Квадрат" після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили демонтаж аварійних конструкцій торгового центру "Квадрат", який зазнав значних пошкоджень під час масованого російського обстрілу 24 травня. Внаслідок атаки у столиці загинули троє людей, ще понад 90 дістали поранення.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

На Лук'янівці ліквідовують наслідки атаки РФ 24 травня

Підрозділи ДСНС кілька днів безперервно працювали на місці удару, щоб усунути небезпеку для перехожих через понівечені віконні рами та елементи зовнішнього облицювання будівлі.

У ТРЦ "Квадрат" розібрали фасад після атаки РФ
Будівля ТРЦ "Квадрат" після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

За інформацією рятувальників, фахівці демонтували аварійні конструкції на площі понад 2900 квадратних метрів. До робіт щоденно залучали 15 співробітників ДСНС та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Лук'янівці розбирають завали після атаки РФ
Зруйнований внаслідок атаки ТРЦ "Квадрат". Фото: Новини.LIVE

Поруч із торговим центром внаслідок атаки повністю вигорів Лук'янівський ринок. Підприємці повідомляють про мільйонні збитки та наразі змушені торгувати просто біля входу до метро.

Водночас McDonald's, який також постраждав через вибухову хвилю, вже відновив свою роботу — у закладі замінили пошкоджені вікна та відновили приміщення.

Як повідомляли Новини.LIVE, що під час масованої російської атаки в ніч проти 24 травня були пошкоджені 14 культурних установ.

Також стало відомо, що російські війська атакували одну з найбільших біоенергетичних ТЕС Східної Європи, розташовану на Київщині. Внаслідок удару в ніч проти 28 травня частково зруйновано енергетичний об’єкт в Іванкові.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
