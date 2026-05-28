Массированный удар по Украине повредил почти полтора десятка памятников культуры

Разрушения после массированной атаки в ночь на 24 мая 2026 года. Фото: Минкульт

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 24 мая пострадали 14 культурных институций. В частности, получили повреждения Национальный художественный музей, библиотека Ярослава Мудрого, Украинский дом, Национальная музыкальная академия и музей Чернобыля. На данный момент комиссии подсчитывают размер ущерба.



Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Анне Сирык сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная.

Восстановление культурных институций после российской атаки

Министерство культуры уже ищет средства на реставрацию поврежденных объектов. Вопрос о восстановлении Национального художественного музея уже решили. Работы профинансируют в рамках программы "Большая реставрация".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минкульт сообщал, что в ночь на 24 мая во время обстрела Киева получил повреждения Национальный художественный музей Украины. Коллекция не пострадала. Жертв и раненых среди работников нет.

Также Новини.LIVE со ссылкой на музей на Почтовой площади Киева писал, что от обстрела столицы ночью 24 мая пострадали Почтовая станция и Церковь Рождества Христова. Оба памятника архитектуры располагаются на Почтовой площади. О повреждениях сообщили директору департамента охраны культурного наследия Марине Соловьевой.