Работы по строительству метро в районе Виноградар в Киеве. Фото: instagram.com/autostrada_group

В Киеве под проспектом Европейского Союза достроили туннель будущего участка метро на Виноградар. По состоянию на вторник, 24 ноября, строители выполнили около 80 % запланированных работ на этом участке. В настоящее время продолжается перенос инженерных сетей и постепенное восстановление проезжей части.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на строительную компанию Autostrada.

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Новопостроенный тоннель столичного метро. Фото: instagram.com/autostrada_group

На каком этапе строительство метро на Виноградар

В настоящее время специалисты обустраивают ливневую и бытовую канализацию, а также систему водоотведения. Продолжаются работы по переносу водопроводных и тепловых сетей, газопроводов, кабелей электропередачи и связи.

Устройство инженерных коммуникаций. Фото: instagram.com/autostrada_group

Параллельно строители прокладывают новый коллектор ливневой канализации методом микротуннелирования. С помощью специального комплекса NIKA уже проложено 460 метров из запланированных 750.

Также продолжается подготовка к строительству левого туннеля между станциями "Сирец" и "Мостицкая". В настоящее время специалисты монтируют туннелепроходческий щит "Виктория". На строительную площадку уже доставлено более 70% нового оборудования немецкой компании Herrenknecht. Прокладку туннеля начнут после завершения монтажа и настройки оборудования.

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Подготовка к восстановлению дорожного покрытия. Фото: instagram.com/autostrada_group

Когда возобновят движение по проспекту Европейского Союза

На участках, где уже перенесли инженерные сети, дорожные бригады начали ремонтировать тротуары. В частности, со стороны проспекта Свободы снимают изношенный асфальт и заменяют слои дорожного основания.

"Работаем круглосуточно и привлекаем необходимые ресурсы, чтобы как можно быстрее завершить основные строительные работы на проспекте Европейского Союза и к Рождеству возобновить движение транспорта", — отметили в Autostrada.

Строительные работы на проспекте Европейского Союза. Фото: instagram.com/autostrada_group

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве продолжается ремонт Южного моста после российских ударов. По словам главы Дарницкой районной государственной администрации Александра Ковтунова, возобновить движение поездов "зеленой" ветки метро между берегами столицы к Новому году, скорее всего, не успеют.

Также мы сообщали о том, что в Голосеевском районе Киева планируют построить станцию метро "Одесская". На данный момент конечной станцией на юге синей линии остается "Теремки".