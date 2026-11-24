У Києві завершили будівництво одного з тунелів метро на Виноградар
У Києві під проспектом Європейського Союзу добудували тунель майбутньої ділянки метро на Виноградар. Станом на вівторок, 24 листопада, будівельники виконали близько 80% запланованих робіт на цій ділянці. Нині триває перенесення інженерних мереж та поступове відновлення проїзної частини.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію Autostrada.
На якому етапі будівництво метро на Виноградар
Наразі фахівці облаштовують дощову та побутову каналізацію, а також систему водовідведення. Тривають роботи з перенесення водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабелів електропередачі та зв'язку.
Паралельно будівельники прокладають новий колектор дощової каналізації методом мікротунелювання. За допомогою спеціального комплексу NIKA вже проклали 460 метрів із запланованих 750.
Також триває підготовка до будівництва лівого тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька". Нині фахівці монтують тунелепрохідницький щит "Вікторія". На будівельний майданчик уже доставили понад 70% нового обладнання німецької компанії Herrenknecht. Прокладати тунель почнуть після завершення монтажу та налаштування обладнання.
Коли відновлять рух проспектом Європейського Союзу
На ділянках, де вже перенесли інженерні мережі, дорожні бригади почали ремонтувати тротуари. Зокрема, з боку проспекту Свободи знімають зношений асфальт та замінюють шари основи дороги.
"Працюємо цілодобово та залучаємо необхідні ресурси, щоб якнайшвидше завершити основні будівельні роботи на проспекті Європейського Союзу та до Різдва відновити рух транспорту", — зазначили в Autostrada.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Києві триває ремонт Південного мосту після російських ударів. За словами голови Дарницької районної державної адміністрації Олександра Ковтунова, відновити рух поїздів зеленої гілки метро між берегами столиці до Нового року, найімовірніше, не встигнуть.
Також ми інформували про те, що у Голосіївському районі Києва планують збудувати станцію метро "Одеська". Наразі кінцевою станцією на півдні синьої гілки залишаються "Теремки".