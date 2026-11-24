Роботи з будівництва метро на Виноградар у Києві. Фото: instagram.com/autostrada_group

У Києві під проспектом Європейського Союзу добудували тунель майбутньої ділянки метро на Виноградар. Станом на вівторок, 24 листопада, будівельники виконали близько 80% запланованих робіт на цій ділянці. Нині триває перенесення інженерних мереж та поступове відновлення проїзної частини.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію Autostrada.

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Новозбудований тунель столичного метро. Фото: instagram.com/autostrada_group

На якому етапі будівництво метро на Виноградар

Наразі фахівці облаштовують дощову та побутову каналізацію, а також систему водовідведення. Тривають роботи з перенесення водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабелів електропередачі та зв'язку.

Облаштування інженерних комунікацій. Фото: instagram.com/autostrada_group

Паралельно будівельники прокладають новий колектор дощової каналізації методом мікротунелювання. За допомогою спеціального комплексу NIKA вже проклали 460 метрів із запланованих 750.

Також триває підготовка до будівництва лівого тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька". Нині фахівці монтують тунелепрохідницький щит "Вікторія". На будівельний майданчик уже доставили понад 70% нового обладнання німецької компанії Herrenknecht. Прокладати тунель почнуть після завершення монтажу та налаштування обладнання.

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Підготовка до відновлення дорожнього покриття. Фото: instagram.com/autostrada_group

Коли відновлять рух проспектом Європейського Союзу

На ділянках, де вже перенесли інженерні мережі, дорожні бригади почали ремонтувати тротуари. Зокрема, з боку проспекту Свободи знімають зношений асфальт та замінюють шари основи дороги.

"Працюємо цілодобово та залучаємо необхідні ресурси, щоб якнайшвидше завершити основні будівельні роботи на проспекті Європейського Союзу та до Різдва відновити рух транспорту", — зазначили в Autostrada.

Будівельні роботи на проспекті Європейського Союзу. Фото: instagram.com/autostrada_group

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Києві триває ремонт Південного мосту після російських ударів. За словами голови Дарницької районної державної адміністрації Олександра Ковтунова, відновити рух поїздів зеленої гілки метро між берегами столиці до Нового року, найімовірніше, не встигнуть.

Також ми інформували про те, що у Голосіївському районі Києва планують збудувати станцію метро "Одеська". Наразі кінцевою станцією на півдні синьої гілки залишаються "Теремки".