В Киеве завтра ограничат движение и парковку транспорта в нескольких районах

Движение транспорта в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В Киеве 15 июля пройдут государственные мероприятия, приуроченные к Дню Украинской Государственности. В связи с этим в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах будут введены ограничения на движение и парковку транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской совет.

Ограничения движения транспорта в Киеве 15 июля

Как известно, ограничения вступили в силу уже с вечера 14 июля. На отдельных участках запрещено движение частного транспорта, за исключением общественного, а также парковка автомобилей. В частности, движение транспорта ограничено:

с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля — на улице Игоревской от улицы Петра Сагайдачного до Набережно-Крещатицкой;

с 05:00 до 13:00 15 июля:

на улице Большой Житомирской (от Владимирской до Михайловской);

на улице Михайловской (от Большой Житомирской до переулка Михайловского);

на улице Трехсвятительской;

на Владимирском проезде;

на улице Малой Житомирской (от переулка Михайловского до Владимирского проезда);

на улице Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского до Владимирского проезда);

с 05:00 до 21:00 15 июля — на улице Вокзальной от Вокзальной площади до улицы Павла Скоропадского;

с 18:00 до 20:00 15 июля:

на улице Цитадельной (от Лейпцигской до улицы Ивана Мазепы);

на улице Ивана Мазепы (от аллеи Героев Крут до улицы Добровольческих батальонов).

Также будет действовать запрет на парковку автомобилей:

с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля — на улице Вокзальной от Вокзальной площади до улицы Павла Скоропадского;

с 06:00 до 20:00 15 июля — на улице Ивана Мазепы от аллеи Героев Крут до улицы Добровольческих батальонов.

Водителей призывают заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Как писали Новини.LIVE, ранее Виталий Кличко заявил, что убыточность транспортной системы столицы достигает 12 млрд гривен. Именно из-за этого в Киеве растет стоимость проезда.

Однако киевляне не поддерживают подорожание проезда в общественном транспорте. Сегодня немало людей вышли на митинг у здания КГГА.