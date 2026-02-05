Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 6 февраля от Укргидрометцентра

В Киеве завтра снова будет критическая ситуация на дорогах
Дата публикации 5 февраля 2026 19:43
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Погода в Киеве и области завтра, 6 февраля, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Погода в Киеве и области 6 февраля
В столичном регионе синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами возможно образование гололеда.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью и днем -3...-8 °C;
- в Киеве в течение суток -6...-8 °C.
Напомним, завтра в Одессе синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются гололедица и сильные порывы ветра.
А 5 февраля в Киеве из-за нерасчищенных участков после непогоды возросло количество травм.
