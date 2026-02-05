Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 6 февраля от Укргидрометцентра

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Погода в Киеве и области завтра, 6 февраля, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Киеве и области 6 февраля

В столичном регионе синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами возможно образование гололеда.

Погода в Украине 5 февраля. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Киевской области ночью и днем -3...-8 °C;

в Киеве в течение суток -6...-8 °C.

Напомним, завтра в Одессе синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются гололедица и сильные порывы ветра.

А 5 февраля в Киеве из-за нерасчищенных участков после непогоды возросло количество травм.