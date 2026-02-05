Прогноз погоди в Києві та області на завтра 6 лютого від Укргідрометцентру

У Києві завтра знову буде критична ситуація на дорогах
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:43
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Погода у Києві та області завтра, 6 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Погода у Києві та області 6 лютого
У столичному регіоні синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці.
Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі та вдень -3...-8 °C;
- у Києві протягом доби -6...-8 °C.
Нагадаємо, завтра в Одесі синоптики оголосили штормове попередження. Очікуються ожеледиця та сильні пориви вітру.
А 5 лютого в Києві через нерозчищені ділянки після негоди зросла кількість травм.
