Прогноз погоди в Києві та області на завтра 6 лютого від Укргідрометцентру

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Погода у Києві та області завтра, 6 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Погода у Києві та області 6 лютого

У столичному регіоні синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці.

Погода в Україні 5 лютого. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Київській області вночі та вдень -3...-8 °C;

у Києві протягом доби -6...-8 °C.

Нагадаємо, завтра в Одесі синоптики оголосили штормове попередження. Очікуються ожеледиця та сильні пориви вітру.

А 5 лютого в Києві через нерозчищені ділянки після негоди зросла кількість травм.