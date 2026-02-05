Відео
Відео

Головна Київ У Києві завтра знову буде критична ситуація на дорогах

У Києві завтра знову буде критична ситуація на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:43
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 6 лютого від Укргідрометцентру
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Погода у Києві та області завтра, 6 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Читайте також:

Погода у Києві та області 6 лютого

У столичному регіоні синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого
Погода в Україні 5 лютого. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по Київській області вночі та вдень -3...-8 °C;
  • у Києві протягом доби -6...-8 °C.

Нагадаємо, завтра в Одесі синоптики оголосили штормове попередження. Очікуються ожеледиця та сильні пориви вітру.

А 5 лютого в Києві через нерозчищені ділянки після негоди зросла кількість травм

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
