В Киево-Печерской Лавре снова будут проводить молебен в пещерах

В Киево-Печерской Лавре восстанавливают молебен в пещерах. Хотя и литургии там и на поверхности не отличаются, для ПЦУ было важно вернуться в пещеры, чтобы продолжить многовековые традиции.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры владыка Авраамий.

Молебен в пещерах Киево-Печерской Лавры

По словам владыки, первоочередная задача церкви — поддерживать наших воинов. Особенно важно молиться за них в Киево-Печерской Лавре, где есть много святых и преподобных.

"Молитва наша здесь за наших защитников, защитниц звучит из самого сердца Киево-Печерской Лавры, из пещер. И поэтому это важно. Вы верно заметили в том, что довольно часто во время богослужения мы слышим молитвы за наших защитников, защитниц", — отметил владыка Авраамий.

Он отметил, что это подчеркивает то, что церковь — с украинским народом и войском.

"Мы верим в победу. И в проповеди я отметил то, что, собственно, их молитвы не допускают врага сюда вступить в наш Киев", — подчеркнул владыка Авраамий.

