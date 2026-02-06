Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киево-Печерской Лавре восстанавливают молебен в пещерах — видео

В Киево-Печерской Лавре восстанавливают молебен в пещерах — видео

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 23:15
В Киево-Печерской Лавре снова будут проводить молебен в пещерах
Богослужение в Киево-Печерской Лавре. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В Киево-Печерской Лавре восстанавливают молебен в пещерах. Хотя и литургии там и на поверхности не отличаются, для ПЦУ было важно вернуться в пещеры, чтобы продолжить многовековые традиции.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры владыка Авраамий.

Реклама
Читайте также:

Молебен в пещерах Киево-Печерской Лавры

По словам владыки, первоочередная задача церкви — поддерживать наших воинов. Особенно важно молиться за них в Киево-Печерской Лавре, где есть много святых и преподобных.

"Молитва наша здесь за наших защитников, защитниц звучит из самого сердца Киево-Печерской Лавры, из пещер. И поэтому это важно. Вы верно заметили в том, что довольно часто во время богослужения мы слышим молитвы за наших защитников, защитниц", — отметил владыка Авраамий.

Он отметил, что это подчеркивает то, что церковь — с украинским народом и войском.

"Мы верим в победу. И в проповеди я отметил то, что, собственно, их молитвы не допускают врага сюда вступить в наш Киев", — подчеркнул владыка Авраамий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве были повреждены объекты Киево-Печерской лавры. Это произошло из-за российской атаки.

Также митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию исполнилось 47 лет. Новости.LIVE рассказывали о его пути к священству.

Киев церковь молитвы религия Киево-Печерская лавра
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации