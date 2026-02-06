Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києво-Печерській Лаврі відновлюють молебень у печерах — відео

У Києво-Печерській Лаврі відновлюють молебень у печерах — відео

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 23:15
У Києво-Печерській Лаврі знову будуть проводити молебень у печерах
Богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києво-Печерській Лаврі відновлюють молебень у печерах. Хоча й літургії там й на поверхні не відрізняються, для ПЦУ було важливо повернутися у печери, аби продовжити багатовікові традиції.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври владика Авраамій.

Реклама
Читайте також:

Молебень у печерах Києво-Печерської Лаври

За словами владики, першочергове завдання церкви — підтримувати наших воїнів. Особливо важливо молитися за них у Києво-Печерській Лаврі, де є багато святих та преподобних.

"Молитва наша тут за наших захисників, захисниць лунає із самого серця Києво-Печерської Лаври, із печер. І тому це є важливо. Ви вірно зауважили в тому, що досить часто під час богослужіння ми чуємо молитви за наших захисників, захисниць", — зазначив владика Авраамій.

Він зауважив, що це підкреслює те, що церква — з українським народом та військом. 

"Ми віримо в перемогу. І в проповіді я зазначив те, що, власне, їхні молитви не допускають ворога сюди вступити у наш Київ", — наголосив владика Авраамій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври. Це сталося через російську атаку.

Також митрополиту Київському і всієї України Епіфанію виповнилося 47 років. Новини.LIVE розповідали про його шлях до священства.

Київ церква молитви релігія Києво-Печерська лавра
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації