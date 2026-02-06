У Києво-Печерській Лаврі знову будуть проводити молебень у печерах

Богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києво-Печерській Лаврі відновлюють молебень у печерах. Хоча й літургії там й на поверхні не відрізняються, для ПЦУ було важливо повернутися у печери, аби продовжити багатовікові традиції.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври владика Авраамій.

Молебень у печерах Києво-Печерської Лаври

За словами владики, першочергове завдання церкви — підтримувати наших воїнів. Особливо важливо молитися за них у Києво-Печерській Лаврі, де є багато святих та преподобних.

"Молитва наша тут за наших захисників, захисниць лунає із самого серця Києво-Печерської Лаври, із печер. І тому це є важливо. Ви вірно зауважили в тому, що досить часто під час богослужіння ми чуємо молитви за наших захисників, захисниць", — зазначив владика Авраамій.

Він зауважив, що це підкреслює те, що церква — з українським народом та військом.

"Ми віримо в перемогу. І в проповіді я зазначив те, що, власне, їхні молитви не допускають ворога сюди вступити у наш Київ", — наголосив владика Авраамій.

