У Києво-Печерській Лаврі знову будуть проводити молебень у печерах

У Києво-Печерській Лаврі відновлюють молебень у печерах — відео
У Києво-Печерській Лаврі відновлюють молебень у печерах. Хоча й літургії там й на поверхні не відрізняються, для ПЦУ було важливо повернутися у печери, аби продовжити багатовікові традиції.
Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври владика Авраамій.
Молебень у печерах Києво-Печерської Лаври
За словами владики, першочергове завдання церкви — підтримувати наших воїнів. Особливо важливо молитися за них у Києво-Печерській Лаврі, де є багато святих та преподобних.
"Молитва наша тут за наших захисників, захисниць лунає із самого серця Києво-Печерської Лаври, із печер. І тому це є важливо. Ви вірно зауважили в тому, що досить часто під час богослужіння ми чуємо молитви за наших захисників, захисниць", — зазначив владика Авраамій.
Він зауважив, що це підкреслює те, що церква — з українським народом та військом.
"Ми віримо в перемогу. І в проповіді я зазначив те, що, власне, їхні молитви не допускають ворога сюди вступити у наш Київ", — наголосив владика Авраамій.
