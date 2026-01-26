Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве повреждены объекты Киево-Печерской лавры после атаки РФ

В Киеве повреждены объекты Киево-Печерской лавры после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 14:13
Киево-Печерская лавра повреждена после атаки РФ 24 января
Киево-Печерская лавра. Фото: stezhkamu.com

Российские войска во время атаки в ночь на 24 января атаковали Киев. В результате этого повреждены объекты Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает "Interfax-Украина".

Реклама
Читайте также:

Повреждения объектов Киево-Печерской лавры

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко рассказал, что россияне повредили объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ночь на 24 января оккупанты нанесли ракетный-дроновой удар на Киев.

Покшодження об'єктів Києво-Печерської лаври
Последствия атаки РФ на объекты Киево-Печерской лавры. Фото: Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"
Пошкодження Києво-Печерської лаври
Повреждения объектов Киево-Печерской лавры, фото: Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"
null
Обстрел объектов Киево-Печерской лавры. Фото: Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"

"Впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий был поражен объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году; как это было, когда по приказу из Москвы был взорван Успенский собор в 1941, и по приказу из Москвы сейчас "шахеды" и ракеты летят по Киеву, и в том числе наносят ущерб теперь уже и Киево-Печерской лавре", — сказал Остапенко.

Известно, что повреждения получила входная часть в комплекс Дальних пещер №66 и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь).

По словам гендиректора, взрывной волной выбита часть окон и дверей, а также в значительном количестве мест повреждены фрагменты штукатурной отделки.

Он добавил, что из-за отключения света не сработал сейсмический датчик, что не позволяет определить влияние взрыва на объекты заповедника.

Напомним, ночная атака на Киев 24 января была особенной. В Воздушных силах объяснили, что РФ впервые за долгое время применила по столице ракеты Х-22.

В результате обстрелов часть Киева осталась без света, воды и тепла. Хуже всего ситуация на Троещине в Деснянском районе.

Киев россияне обстрелы Киево-Печерская лавра война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации