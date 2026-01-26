Киево-Печерская лавра повреждена после атаки РФ 24 января

Киево-Печерская лавра. Фото: stezhkamu.com

Российские войска во время атаки в ночь на 24 января атаковали Киев. В результате этого повреждены объекты Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает "Interfax-Украина".

Повреждения объектов Киево-Печерской лавры

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко рассказал, что россияне повредили объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ночь на 24 января оккупанты нанесли ракетный-дроновой удар на Киев.

Последствия атаки РФ на объекты Киево-Печерской лавры. Фото: Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"

"Впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий был поражен объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году; как это было, когда по приказу из Москвы был взорван Успенский собор в 1941, и по приказу из Москвы сейчас "шахеды" и ракеты летят по Киеву, и в том числе наносят ущерб теперь уже и Киево-Печерской лавре", — сказал Остапенко.

Известно, что повреждения получила входная часть в комплекс Дальних пещер №66 и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь).

По словам гендиректора, взрывной волной выбита часть окон и дверей, а также в значительном количестве мест повреждены фрагменты штукатурной отделки.

Он добавил, что из-за отключения света не сработал сейсмический датчик, что не позволяет определить влияние взрыва на объекты заповедника.

Напомним, ночная атака на Киев 24 января была особенной. В Воздушных силах объяснили, что РФ впервые за долгое время применила по столице ракеты Х-22.

В результате обстрелов часть Киева осталась без света, воды и тепла. Хуже всего ситуация на Троещине в Деснянском районе.