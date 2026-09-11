Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В киевских детсадах заработали группы для младенцев от 6 месяцев

В киевских детсадах заработали группы для младенцев от 6 месяцев

Ua ru
11 сентября 2026 09:12
В Киеве открыли группы в детских садах для детей от 6 месяцев
Дети в детском саду. Фото иллюстративное: Суспільне

В Киеве в рамках пилотного проекта открыли девять групп в детских садах для детей в возрасте от шести месяцев. Они работают в Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Создание групп для детей раннего возраста должно помочь родителям раньше возвращаться на работу, а малышам — получать необходимый уход и развитие.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как будут работать группы для самых маленьких детей

В КГГА отмечают, что запуск таких групп является частью адаптации сети дошкольного образования к демографическим изменениям, вызванным войной. Из-за сокращения количества детей в некоторых детских садах снижается наполняемость групп, в то же время рынок труда нуждается в дополнительных работниках.

"Создание групп для детей раннего возраста — это решение как для родителей, которые хотят как можно раньше выйти из декретного отпуска, так и для работодателей, которые ищут работников", — отметил Мондриевский.

В то же время такие группы открывают только в тех учреждениях, где есть необходимые условия для пребывания самых маленьких детей. В частности, учитывают наличие укрытия и достаточного количества работников. Особое внимание уделяют безопасности во время воздушной тревоги.

Читайте также:

Детей раннего возраста, которые еще не могут самостоятельно передвигаться, в случае опасности нужно переносить в укрытие, поэтому у каждого ребенка должен быть взрослый, который обеспечит его безопасное перемещение. Дети постарше, которые уже могут передвигаться самостоятельно, переходят в укрытие вместе с воспитателями в составе всей группы.

В КГГА отмечают, что таким образом город одновременно адаптирует сеть дошкольных учреждений к демографическим изменениям и создает дополнительные возможности для родителей, которые хотят совмещать уход за ребенком с работой.

Как сообщали Новини.LIVE, безопасность детей и возможность получать полноценное образование остаются важными факторами, из-за которых киевские семьи рассматривают возможность выезда из столицы или за границу. Дистанционное обучение, нестабильность и постоянные угрозы из-за полномасштабной войны существенно повлияли на образовательный процесс детей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине уже открыли и запустили около 100 подземных школ для безопасного обучения детей во время воздушных тревог. В то же время в прифронтовых регионах потребность в таких объектах остается наибольшей из-за постоянных угроз.

Киев дети КГГА детский садик безопасность
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации