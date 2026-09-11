В Киеве открыли группы в детских садах для детей от 6 месяцев

Дети в детском саду. Фото иллюстративное: Суспільне

В Киеве в рамках пилотного проекта открыли девять групп в детских садах для детей в возрасте от шести месяцев. Они работают в Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Создание групп для детей раннего возраста должно помочь родителям раньше возвращаться на работу, а малышам — получать необходимый уход и развитие.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, передает Новини.LIVE.

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Как будут работать группы для самых маленьких детей

В КГГА отмечают, что запуск таких групп является частью адаптации сети дошкольного образования к демографическим изменениям, вызванным войной. Из-за сокращения количества детей в некоторых детских садах снижается наполняемость групп, в то же время рынок труда нуждается в дополнительных работниках.

"Создание групп для детей раннего возраста — это решение как для родителей, которые хотят как можно раньше выйти из декретного отпуска, так и для работодателей, которые ищут работников", — отметил Мондриевский.

В то же время такие группы открывают только в тех учреждениях, где есть необходимые условия для пребывания самых маленьких детей. В частности, учитывают наличие укрытия и достаточного количества работников. Особое внимание уделяют безопасности во время воздушной тревоги.

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Детей раннего возраста, которые еще не могут самостоятельно передвигаться, в случае опасности нужно переносить в укрытие, поэтому у каждого ребенка должен быть взрослый, который обеспечит его безопасное перемещение. Дети постарше, которые уже могут передвигаться самостоятельно, переходят в укрытие вместе с воспитателями в составе всей группы.

В КГГА отмечают, что таким образом город одновременно адаптирует сеть дошкольных учреждений к демографическим изменениям и создает дополнительные возможности для родителей, которые хотят совмещать уход за ребенком с работой.

Как сообщали Новини.LIVE, безопасность детей и возможность получать полноценное образование остаются важными факторами, из-за которых киевские семьи рассматривают возможность выезда из столицы или за границу. Дистанционное обучение, нестабильность и постоянные угрозы из-за полномасштабной войны существенно повлияли на образовательный процесс детей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине уже открыли и запустили около 100 подземных школ для безопасного обучения детей во время воздушных тревог. В то же время в прифронтовых регионах потребность в таких объектах остается наибольшей из-за постоянных угроз.