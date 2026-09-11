У Києві відкрили групи в дитсадках для дітей від 6 місяців

Діти в садочку. Фото ілюстративне: Суспільне

У Києві в межах пілотного проєкту відкрили дев’ять груп у дитячих садках для дітей віком від шести місяців. Вони працюють у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Створення груп для дітей раннього віку має допомогти батькам раніше повертатися до роботи, а малюкам — отримувати необхідний догляд і розвиток.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Новини.LIVE.

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Як працюватимуть групи для найменших дітей

У КМДА зазначають, що запуск таких груп є частиною адаптації мережі дошкільної освіти до демографічних змін, спричинених війною. Через зменшення кількості дітей у деяких садочках знижується наповнюваність груп, водночас ринок праці потребує додаткових працівників.

"Створення груп для дітей раннього віку – це рішення і для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки, і для роботодавців, які шукають працівників", — зазначив Мондриївський.

Водночас такі групи відкривають лише в тих закладах, де є необхідні умови для перебування найменших дітей. Зокрема, враховують наявність укриття та достатньої кількості працівників. Окрему увагу приділяють безпеці під час повітряної тривоги.

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Дітей раннього віку, які ще не можуть самостійно пересуватися, у разі небезпеки потрібно переносити до укриття, тому для кожної дитини має бути дорослий, який забезпечить її безпечне переміщення. Старші діти, які вже можуть пересуватися самостійно, переходять до укриття разом із вихователями у складі всієї групи.

У КМДА наголошують, що таким чином місто одночасно адаптує мережу дошкільних закладів до демографічних змін та створює додаткові можливості для батьків, які хочуть поєднувати догляд за дитиною з роботою.

Як повідомляли Новини.LIVE, безпека дітей та можливість отримувати повноцінну освіту залишаються важливими чинниками, через які київські родини розглядають виїзд зі столиці або за кордон. Дистанційне навчання, нестабільність та постійні загрози через повномасштабну війну суттєво вплинули на освітній процес дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні вже відкрили та запустили близько 100 підземних шкіл для безпечного навчання дітей під час повітряних тривог. Водночас у прифронтових регіонах потреба в таких об’єктах залишається найбільшою через постійні загрози.