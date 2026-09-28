Атака РФ на Киевскую область: погибли три человека, есть пострадавшие

Ликвидация последствий атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. По словам главы Киевской областной военной администрации Николая Ткаченко, за последние сутки под ударами оказались исключительно гражданские объекты. В результате вражеских атак погибли трое жителей области, ещё восемь человек пострадали.

Об этом Ткаченко написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки на Киевскую область

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки повреждено 21 гражданский объект в пяти районах Киевской области.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

В частности, в Броварском районе повреждены два складских и два административных помещения, в Бучанском — частный дом, рынок и шесть транспортных средств.

В Фастовском районе повреждены производственное помещение и шесть автомобилей, в Бориспольском — одно транспортное средство. В Белоцерковском районе повреждены сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.

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