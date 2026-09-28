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Головна Київ На Київщині через атаку РФ загинули троє людей, ще восьмеро постраждали

На Київщині через атаку РФ загинули троє людей, ще восьмеро постраждали

Ua ru
28 вересня 2026 10:16
Атака РФ на Київщину: загинули троє людей, є постраждалі
Ліквідація наслідків атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За словами голови Київської ОВА Миколи Ткаченка, за останню добу під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти. Внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще восьмеро людей постраждали.

Про це Ткаченко написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки на Київщину

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
За добу пошкоджено 21 цивільний об’єкт у п’яти районах Київщини.

На Київщині через атаку РФ загинули троє людей, ще восьмеро постраждали - фото 1
Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено два складські та два адміністративні приміщення, у Бучанському — приватне домоволодіння, ринок та шість транспортних засобів.

У Фастівському районі пошкоджено виробниче приміщення та шість автомобілів, у Бориспільському — один транспортний засіб. У Білоцерківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти 27 вересня продовжили атакувати Київ обстрілами. Внаслідок удару в Дарницькому районі зафіксували влучання у багатоповерхівку, де сталася масштабна пожежа.

Київ авто війна в Україні багатоповерхівка атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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