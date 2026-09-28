Атака РФ на Київщину: загинули троє людей, є постраждалі

На Київщині через атаку РФ загинули троє людей, ще восьмеро постраждали
Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За словами голови Київської ОВА Миколи Ткаченка, за останню добу під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти. Внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще восьмеро людей постраждали.
Про це Ткаченко написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Наслідки російської атаки на Київщину
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
За добу пошкоджено 21 цивільний об’єкт у п’яти районах Київщини.
Зокрема, у Броварському районі пошкоджено два складські та два адміністративні приміщення, у Бучанському — приватне домоволодіння, ринок та шість транспортних засобів.
У Фастівському районі пошкоджено виробниче приміщення та шість автомобілів, у Бориспільському — один транспортний засіб. У Білоцерківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.
Як повідомляли Новини.LIVE, нічна атака безпілотників на Київ 28 вересня спричинила руйнування у п’яти районах міста. Внаслідок ударів постраждали троє неповнолітніх, також пошкоджено автозаправки, кафе та офісний центр.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти 27 вересня продовжили атакувати Київ обстрілами. Внаслідок удару в Дарницькому районі зафіксували влучання у багатоповерхівку, де сталася масштабна пожежа.