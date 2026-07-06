Обстріл Київської області 6 липня - постраждали 3 людини

Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Росіяни в ніч проти 6 липня здійснили атаку на Київському область. Внаслідок обстрілу в одному з районів постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Перші наслідки атаки РФ на Київську область

Цієї ночі начальник Київської ОВА Микола Калашник написав у Telegram, що внаслідок атаки в області знову постраждали люди. Зокрема, у Бучанському районі.

"У Бучанському районі троє людей перебувають у лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Про їхній стан повідомлю додатково", — повідомив Калашник.

Пост про наслідки атаки РФ по Київській області. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський попереджав, що цієї ночі може бути чергова комбінована атака. Згодом так він виявилося, оскільки ворог запустив по Україні дрони, балістику та крилаті ракети різних типів.

Читайте також:

Також ми писали, що основною ціллю РФ знову став Київ. У столиці вже зафіксовано пошкоджені будинки та пожежі.