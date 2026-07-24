В Киевской области грузовой поезд смертельно травмировал 50-летнего мужчину

Место, где поезд сбил мужчину. Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. Трагедия произошла недалеко от села Триполье Обуховского района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киевской области.

Наезд поезда на мужчину

По информации полиции, сообщение о травмировании человека поступило от дежурного железнодорожной станции. Предварительно установлено, что грузовой поезд, следовавший по маршруту Мироновка — Киев, совершил наезд на 50-летнего мужчину. Он двигался вдоль железнодорожных путей.

После столкновения мужчина самостоятельно покинул место происшествия. Впоследствии правоохранители обнаружили его недалеко от моста возле железнодорожных путей и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось — он скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

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По факту происшествия следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Киевской области напоминает: железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности. Будьте осторожны на железнодорожных путях", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 22 июля в Оболонском районе Киева произошла стрельба в супермаркете. Пьяный мужчина открыл огонь по охраннику.

А 11 июля в центре Белой Церкви в результате стрельбы пострадал 18-летний парень. Правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента и устанавливают личность нападавшего, а также мотивы его действий.