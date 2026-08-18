Утром 18 августа 2026 года в Киевской области прогремели взрывы

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Уранці у вівторок, 18 серпня, у Київській області прогриміли вибухи. В усіх районах Київщини, крім Білоцерківського, триває повітряна тривога. У повітряному просторі перебувають ударні безпілотники. По ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

Про це повідомила Київська ОВА, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Київщини вранці 18 серпня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 06:03. Станом на 06:02 за інформацією Повітряних Сил ЗС України, група реактивних безпілотників прямувала з Чернігівщини на Бровари. О 06:17 зафіксували реактивний БпЛА, який летів повз Бровари на Київ.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

ОВА о 06:26 закликала громадян перебувати в укриття, доки не оголосять відбій, і дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати роботу захисників України та не поширювати відповідні фото і відео в мережі.

Де ще оголосили повітряну тривогу вранці 18 серпня

Карта повітряних тривог станом на 06:33 18 серпня 2026 року

Станом на 06:33 18 серпня повітряна тривога, крім шістьох районів Київщині, триває в Києві, Запорізькій області, а також у деяких районах Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

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