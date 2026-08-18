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Главная Киев В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА назвали причину

В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА назвали причину

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Дата публикации 18 августа 2026 06:33
Утром 18 августа 2026 года в Киевской области прогремели взрывы
Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Уранці у вівторок, 18 серпня, у Київській області прогриміли вибухи. В усіх районах Київщини, крім Білоцерківського, триває повітряна тривога. У повітряному просторі перебувають ударні безпілотники. По ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

Про це повідомила Київська ОВА, передає Новини.LIVE.

Уранці 18 серпня 2026 року на Київщині лунали вибухи
Заголовок

Що відомо про обстріл Київщини вранці 18 серпня 

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 06:03. Станом на 06:02 за інформацією Повітряних Сил ЗС України, група реактивних безпілотників прямувала з Чернігівщини на Бровари. О 06:17 зафіксували реактивний БпЛА, який летів повз Бровари на Київ.

Атака БпЛА вранці 18 серпня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

ОВА о 06:26 закликала громадян перебувати в укриття, доки не оголосять відбій, і дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати роботу захисників України та не поширювати відповідні фото і відео в мережі.

Де ще оголосили повітряну тривогу вранці 18 серпня 

Повітряна тривога вранці 18 серпня 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 06:33 18 серпня 2026 року

Станом на 06:33 18 серпня повітряна тривога, крім шістьох районів Київщині, триває в Києві, Запорізькій області, а також у деяких районах Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Донеччини та Дніпропетровщини. 

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 16 серпня під ударом РФ опинилися павільйони на книжковому ринку в Оболонському районі Києва. Підприємець Володимир зазнав збитків приблизно на 300 тисяч гривень. Іншого джерела доходу в нього немає.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 16 серпня в Києві лунали вибухи. Столиця опинилася під атакою балістичних ракет. У кількох районах міста зафіксували пошкодження.

Киевская область обстрелы война в Украине атака БпЛА
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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