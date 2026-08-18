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Главная Киев Удар по Книжному рынку в Киеве: предприниматель лишился всего

Удар по Книжному рынку в Киеве: предприниматель лишился всего

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 02:24
Предприниматель Владимир в результате обстрела Киева 16 августа 2026 года понес убытки в размере 300 тыс. грн
Пожар на книжном рынке в Киеве в ночь на 16 августа 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на воскресенье, 16 августа, в результате российского обстрела сгорели павильоны на книжном рынке. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров торговой территории. Предприниматель Владимир, проработавший на рынке 17 лет, понес убытки на сумму около 300 тысяч гривен.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Предприниматель лишился всего

По словам Владимира, о пожаре он узнал около 05:00, а на место приехал примерно в 07:30. В его павильоне сгорели школьные учебники, PlayStation 4, PlayStation 3, Blu-ray-диски. Ни альтернативного бизнеса, ни дополнительного источника дохода у мужчины нет.

"С чего начинать — пока не знаю, к сожалению", — отметил Владимир.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ГВА сообщал, что ночью 16 августа в Киеве раздавались взрывы. Столица оказалась под ударом баллистики. Повреждения зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах.

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Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 16 августа оккупанты полностью уничтожили книжный рынок возле "Почайной" в Оболонском районе. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров торговой территории. Масштаб ущерба настолько колоссален, что предприниматели не понимают, как восстановить свой бизнес.

книги обстрелы предприниматели война в Украине атака
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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