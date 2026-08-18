В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА назвали причину
Утром во вторник, 18 августа, в Киевской области прогремели взрывы. Во всех районах Киевщины, кроме Белоцерковского, продолжается воздушная тревога. В воздушном пространстве находятся ударные беспилотники. По вражеским целям работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщила Киевская ОВА, передает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Киевской области утром 18 августа
Воздушную тревогу в столице объявили в 06:03. По состоянию на 06:02, по информации Воздушных сил ВС Украины, группа реактивных беспилотников направлялась из Черниговской области на Бровары. В 06:17 зафиксировали реактивный БпЛА, который пролетал мимо Броваров в направлении Киева.
ОВА в 06:26 призвала граждан находиться в укрытиях, пока не объявят отбой, и соблюдать информационную тишину: не фиксировать работу защитников Украины и не распространять соответствующие фото и видео в сети.
Где еще объявили воздушную тревогу утром 18 августа
По состоянию на 06:33 18 августа воздушная тревога, кроме шести районов Киевской области, продолжается в Киеве, Запорожской области, а также в некоторых районах Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 16 августа под ударом РФ оказались павильоны на книжном рынке в Оболонском районе Киева. Предприниматель Владимир понес убытки примерно на 300 тысяч гривен. Другого источника дохода у него нет.
Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 16 августа в Киеве раздавались взрывы. Столица подверглась атаке баллистических ракет. В нескольких районах города зафиксировали повреждения.
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