В Киевской области раздаются взрывы: в ОВА назвали причину

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Утром во вторник, 18 августа, в Киевской области прогремели взрывы. Во всех районах Киевщины, кроме Белоцерковского, продолжается воздушная тревога. В воздушном пространстве находятся ударные беспилотники. По вражеским целям работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно об обстреле Киевской области утром 18 августа

Воздушную тревогу в столице объявили в 06:03. По состоянию на 06:02, по информации Воздушных сил ВС Украины, группа реактивных беспилотников направлялась из Черниговской области на Бровары. В 06:17 зафиксировали реактивный БпЛА, который пролетал мимо Броваров в направлении Киева.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

ОВА в 06:26 призвала граждан находиться в укрытиях, пока не объявят отбой, и соблюдать информационную тишину: не фиксировать работу защитников Украины и не распространять соответствующие фото и видео в сети.

Где еще объявили воздушную тревогу утром 18 августа

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:33 18 августа 2026 года

По состоянию на 06:33 18 августа воздушная тревога, кроме шести районов Киевской области, продолжается в Киеве, Запорожской области, а также в некоторых районах Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 16 августа под ударом РФ оказались павильоны на книжном рынке в Оболонском районе Киева. Предприниматель Владимир понес убытки примерно на 300 тысяч гривен. Другого источника дохода у него нет.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 16 августа в Киеве раздавались взрывы. Столица подверглась атаке баллистических ракет. В нескольких районах города зафиксировали повреждения.