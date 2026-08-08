На Киевщине в результате атаки РФ погиб ребенок и повреждены дома

Пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 8 августа россияне нанесли удар с помощью дронов по Киевской области. В результате атаки погибли как минимум несколько человек, также зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской ОВА.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 8 августа

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что в Броварском районе зафиксированы последствия атаки РФ как минимум в трех местах.

"К сожалению, погибли три человека, среди них — ребенок. Еще трое пострадали, среди них также — ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, произошло возгорание на территории нежилого здания.

В настоящее время на местах работают спасатели и все необходимые службы. Ликвидация последствий продолжается.

Пост Ткаченко об обстреле. Фото: скриншот

Обновлено в 04:40

В ГСЧС подтвердили, что в Броварском районе зафиксированы последствия атаки. В частности, в селе Пуховка в результате вражеской атаки возник пожар в двухэтажном частном жилом доме.

"Огнем уничтожены дом, две беседки и два легковых автомобиля. К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок 2022 года рождения. Также трое человек пострадали", — говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, еще один пожар в этом же селе возник на территории промышленного предприятия, где в результате атаки загорелось складское здание.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа россияне нанесли баллистические удары по Киеву и области. В частности, в результате вражеской атаки в области погибли и пострадали десятки людей. Кроме того, были повреждены почти 80 объектов частного бизнеса и жилых домов.

Также мы писали, что в Киеве недостаточно мест, где можно укрыться от обстрелов. В связи с этим эксперт предложил вариант решения для властей.