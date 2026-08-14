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Главная Киев В центре Киева прохожий расстрелял иномарку во время конфликта с водителем

В центре Киева прохожий расстрелял иномарку во время конфликта с водителем

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 12:38
В центре Киева прохожий из-за конфликта с водителем обстрелял иномарку
Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

В Шевченковском районе Киева прохожий открыл огонь по гражданскому автомобилю из-за внезапного дорожного конфликта. Мужчине не понравилось, что водитель иномарки на несколько минут перекрыл ему свободный проход по улице. Правоохранители быстро разыскали злоумышленника, изъяли у него оружие и объявили подозрение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Подробности конфликта на улице Дмитриевской

Инцидент произошел, когда один из местных жителей выезжал на своей машине с придомовой территории. Водитель на мгновение остановил транспортное средство, чтобы закрыть за собой ворота.

"Эта ситуация не понравилась прохожему, из-за чего между ними возникла ссора, в ходе которой нарушитель несколько раз выстрелил из оружия в сторону транспортного средства, повредив багажник и заднее стекло автомобиля, после чего скрылся", — сообщили в полиции.

В центре Киева прохожий расстрелял иномарку во время конфликта с водителем - фото 1
Поврежденный автомобиль. Фото: Нацполиция

Правоохранители разыскали стрелка и изъяли у него оружие: пневматический револьвер под патрон Флобера. Стрелком оказался 46-летний киевлянин,

"По данному факту следователи Шевченковского управления полиции сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство", — отметили в ведомстве.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE ранее, в Киеве задержали члена военно-медицинской комиссии и его сообщников, которые выдумывали мужчинам фиктивные диагнозы и оформляли инвалидность за взятки в 10 тысяч долларов, пряча конверты с наличными внутрь коробок с тортами.

Также Новини.LIVE сообщали, что Офис Генерального прокурора объявил подозрение и арестовал организатора фейковой криптоплатформы Money 24/7, где мошенники обустроили офисы под обычные пункты обмена, забирали у клиентов наличные для покупки криптовалюты и присваивали деньги себе.

Киев Нацполиция задержание
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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