Главная Киев В Киевсовете сказали, когда на Троещине может появиться тепло

В Киевсовете сказали, когда на Троещине может появиться тепло

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 21:22
Когда на Троещине восстановят теплоснабжение — детали
Пункты несокрушимости в Киеве. Фото: ГСЧС/Telegram

В Киевсовете сказали, когда может появиться тепло на Троещине в Киеве. Следовательно, жителям этого жилого массива могут восстановить теплоснабжение уже через пять дней.

Об этом заявила депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Динара Габибуллаева в эфире "Київського часу" в среду, 28 января.

Читайте также:

Когда на Троещине снова появится тепло

Итак, по информации депутата, примерно через пять дней, вероятно, на Троещину смогут восстановить теплоснабжение.

Габибуллаева рассказала, что для того, чтобы компенсировать отсутствие тепла, на район сейчас перераспределили больше электроэнергии, чтобы люди могли греться приборами.

"Конечно, на таких массивах, как Троещина, там много многоэтажек, там действительно устаревшая инфраструктура, тому подобное. Это гораздо сложнее. И плюс ТЭЦ-6.

Давайте будем откровенны, что ТЭЦ-6 сейчас в суперкритической ситуации. И будет ли она продолжать быть критической? Да. Сейчас известно, что, например, перераспределение электроэнергии на Троещину идет больше.

Это последняя информация. Для того, чтобы немножко компенсировать то, что нет тепла. И есть информация, что через 5 дней, вероятно, мы сможем восстановить так же теплоснабжение", — проинформировала депутат Киевсовета.

Отметим, что по состоянию на вечер 26 января, по данным мэра Киева Виталия Кличко, без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек столицы.

Напомним, что во время сегодняшнего энергетического совещания президент Зеленский заявил, что Киеву не хватает оперативности в решениях.

Во вторник, 27 января, в Киеве в некоторых домах ограничили поставки горячей воды.

Киев теплоснабжение пункт обогрева энергетика Троещина Пункт Незламности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
