Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Київраді сказали, коли на Троєщині може з’явитися тепло

У Київраді сказали, коли на Троєщині може з’явитися тепло

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 21:22
Коли на Троєщині відновлять теплопостачання — деталі
Пункти незламності у Києві. Фото: ДСНС/Telegram

У Київраді сказали, коли може з'явитися тепло на Троєщині у Києві. Відтак, жителям цього житлового масиву можуть відновити теплопостачання вже через п'ять днів.

Про це заявила депутатка Київради від "Європейської солідарності" Дінара Габібуллаєва в ефірі "Київського часу" у середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:

Коли на Троєщині знову з'явиться тепло

Отже, за інформацією депутатки, приблизно через п'ять днів, ймовірно, на Троєщину зможуть відновити теплопостачання.

Габібуллаєва розповіла, що для того, аби компенсувати відсутність тепла, на район наразі перерозподілили більше електроенергії, щоб люди могли грітися приладами.

"Звісно, на таких масивах, як Троєщина, там багато багатоповерхівок, там дійсно застаріла інфраструктура, тому подібне. Це набагато складніше. І плюс ТЕЦ-6. 

Давайте будемо відверті, що ТЕЦ-6 зараз в суперкритичній ситуації. І чи буде вона продовжувати бути критичною? Так. Зараз відомо, що, наприклад, перерозподіл електроенергії на Троєщину йде більше. 

Це остання інформація. Для того, щоб трошки компенсувати те, що немає тепла. І є інформація, що через 5 днів, ймовірно, ми зможемо відновити так само теплопостачання", — поінформувала депутатка Київради.

Зазначимо, що станом на вечір 26 січня, за даними мера Києва Віталія Кличка, без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок столиці.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої енергетичної наради президент Зеленський заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях.

У вівторок, 27 січня, у Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води.

Київ теплопостачання пункт обігріву енергетика Троєщина Пункт Незламності
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації