Коли на Троєщині відновлять теплопостачання — деталі

У Київраді сказали, коли може з'явитися тепло на Троєщині у Києві. Відтак, жителям цього житлового масиву можуть відновити теплопостачання вже через п'ять днів.

Про це заявила депутатка Київради від "Європейської солідарності" Дінара Габібуллаєва в ефірі "Київського часу" у середу, 28 січня.

Коли на Троєщині знову з'явиться тепло

Отже, за інформацією депутатки, приблизно через п'ять днів, ймовірно, на Троєщину зможуть відновити теплопостачання.

Габібуллаєва розповіла, що для того, аби компенсувати відсутність тепла, на район наразі перерозподілили більше електроенергії, щоб люди могли грітися приладами.

"Звісно, на таких масивах, як Троєщина, там багато багатоповерхівок, там дійсно застаріла інфраструктура, тому подібне. Це набагато складніше. І плюс ТЕЦ-6.

Давайте будемо відверті, що ТЕЦ-6 зараз в суперкритичній ситуації. І чи буде вона продовжувати бути критичною? Так. Зараз відомо, що, наприклад, перерозподіл електроенергії на Троєщину йде більше.

Це остання інформація. Для того, щоб трошки компенсувати те, що немає тепла. І є інформація, що через 5 днів, ймовірно, ми зможемо відновити так само теплопостачання", — поінформувала депутатка Київради.

Зазначимо, що станом на вечір 26 січня, за даними мера Києва Віталія Кличка, без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок столиці.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої енергетичної наради президент Зеленський заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях.

У вівторок, 27 січня, у Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води.