В Киеве чиновник взял пол миллиона гривен взятки за асфальтирование дороги
В Киеве чиновника разоблачили на получении взятки размером в пол миллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Чиновник требовал взятки
По данным следствия, начальник по производственным вопросам КП "ШЭУ по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района" г. Киева, используя служебное положение, потребовал у гражданки Украины неправомерную выгоду.
"За 500 тысяч гривен он пообещал обеспечить проведение работ по асфальтированию подъездной дороги к дому в Соломенском районе города Киева работниками коммунального предприятия", — говорится в сообщении прокуратуры.
В прокуратуре сообщили, что в ходе следствия правоохранители задокументировали получение должностным лицом неправомерной выгоды в два этапа.
Следственные действия прокуратуры
За выполнение подготовительных работ по асфальтированию подъездной дороги он получил "аванс" в 2 тыс. долларов США. А уже через неделю получил от гражданки оставшиеся оговоренные суммы — 425 тыс грн.
Во время контроля за совершением преступления чиновник задержан.
По месту работы и проживания задержанного провели обыски. Изъяли 2 тыс. долларов США, полученных во время первой передачи неправомерной выгоды.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн. грн.
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