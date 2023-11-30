В Киеве чиновник взял пол миллиона гривен взятки за асфальтирование дороги

Полиция обыскивает автомобиль подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

В Киеве чиновника разоблачили на получении взятки размером в пол миллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, начальник по производственным вопросам КП "ШЭУ по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района" г. Киева, используя служебное положение, потребовал у гражданки Украины неправомерную выгоду.

"За 500 тысяч гривен он пообещал обеспечить проведение работ по асфальтированию подъездной дороги к дому в Соломенском районе города Киева работниками коммунального предприятия", — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что в ходе следствия правоохранители задокументировали получение должностным лицом неправомерной выгоды в два этапа.

Следственные действия прокуратуры

За выполнение подготовительных работ по асфальтированию подъездной дороги он получил "аванс" в 2 тыс. долларов США. А уже через неделю получил от гражданки оставшиеся оговоренные суммы — 425 тыс грн.

Во время контроля за совершением преступления чиновник задержан.

По месту работы и проживания задержанного провели обыски. Изъяли 2 тыс. долларов США, полученных во время первой передачи неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обыск машины подозреваемого. Фото: Офис Генерального прокурора

Деньги, изъятые у подозреваемого. Фото: Офис Генерального прокурора

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