Декоммунизация в Киеве 2024 — более 50 памятников будут изменены

Памятник советским танкистам, освобождавшим Киев. Фото: Википедия

Мэрия Киева объявила полную декоммунизацию 53 советских памятников столицы. Там заявили, что из-за пропагандистских нарративов и недостоверной исторической информации они должны исчезнуть из публичного пространства столицы.

Об этом сообщила замглавы КГГА Анна Старостенко в пятницу, 5 июля.

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По словам чиновника, будет демонтировано:

памятник советским воинам-танкистам;

четыре башни от советских танков, установленных в честь советских танкистов на территории киевских школ;

барельеф, оставшийся после демонтажа памятника Владимиру Ленину у станции метро "Театральная";

три памятника русскому и советскому ученому Ивану Павлову.

Также в перечне находятся 23 объекта, подлежащих реставрации:

памятник советским лётчикам на ул. Лесной, 56;

памятник преподавателям и студентам КГХИ, погибшим во время Второй мировой войны;

памятник погибшим сотрудникам трамвайного депо по ул. Дегтяревской, 4;

памятник участникам обороны Киева в Голосеевском парке

Напомним, ранее памятник малышам-основателям Киева переодели в новый наряд под цвет американского флага в честь Дня независимости США.

В свою очередь мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник советскому деятелю Владимиру Ленину, а вырученные за него средства передадут Вооруженным силам Украины.