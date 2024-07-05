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В Киеве декоммунизируют более 50 советских памятников — о чем идет речь

5 июля 2024 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Декоммунизация в Киеве 2024 — более 50 памятников будут изменены
Памятник советским танкистам, освобождавшим Киев. Фото: Википедия
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэрия Киева объявила полную декоммунизацию 53 советских памятников столицы. Там заявили, что из-за пропагандистских нарративов и недостоверной исторической информации они должны исчезнуть из публичного пространства столицы.

Об этом сообщила замглавы КГГА Анна Старостенко в пятницу, 5 июля.

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По словам чиновника, будет демонтировано:

  • памятник советским воинам-танкистам;
  • четыре башни от советских танков, установленных в честь советских танкистов на территории киевских школ;
  • барельеф, оставшийся после демонтажа памятника Владимиру Ленину у станции метро "Театральная";
  • три памятника русскому и советскому ученому Ивану Павлову.

Также в перечне находятся 23 объекта, подлежащих реставрации:

  • памятник советским лётчикам на ул. Лесной, 56;
  • памятник преподавателям и студентам КГХИ, погибшим во время Второй мировой войны;
  • памятник погибшим сотрудникам трамвайного депо по ул. Дегтяревской, 4;
  • памятник участникам обороны Киева в Голосеевском парке

Напомним, ранее памятник малышам-основателям Киева переодели в новый наряд под цвет американского флага в честь Дня независимости США.

В свою очередь мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник советскому деятелю Владимиру Ленину, а вырученные за него средства передадут Вооруженным силам Украины.

Киев СССР КГГА Украина декоммунизация памятник культура

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