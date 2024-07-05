Декоммунизация в Киеве 2024 — более 50 памятников будут изменены

В Киеве декоммунизируют более 50 советских памятников — о чем идет речь
Мэрия Киева объявила полную декоммунизацию 53 советских памятников столицы. Там заявили, что из-за пропагандистских нарративов и недостоверной исторической информации они должны исчезнуть из публичного пространства столицы.
Об этом сообщила замглавы КГГА Анна Старостенко в пятницу, 5 июля.
Декоммунизация памятников в Киеве
По словам чиновника, будет демонтировано:
- памятник советским воинам-танкистам;
- четыре башни от советских танков, установленных в честь советских танкистов на территории киевских школ;
- барельеф, оставшийся после демонтажа памятника Владимиру Ленину у станции метро "Театральная";
- три памятника русскому и советскому ученому Ивану Павлову.
Также в перечне находятся 23 объекта, подлежащих реставрации:
- памятник советским лётчикам на ул. Лесной, 56;
- памятник преподавателям и студентам КГХИ, погибшим во время Второй мировой войны;
- памятник погибшим сотрудникам трамвайного депо по ул. Дегтяревской, 4;
- памятник участникам обороны Киева в Голосеевском парке
Напомним, ранее памятник малышам-основателям Киева переодели в новый наряд под цвет американского флага в честь Дня независимости США.
В свою очередь мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник советскому деятелю Владимиру Ленину, а вырученные за него средства передадут Вооруженным силам Украины.
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