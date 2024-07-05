Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві декомунізують понад 50 радянських пам'ятників — про що йдеться arrow

У Києві декомунізують понад 50 радянських пам'ятників — про що йдеться

5 липня 2024 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Декомунізація в Києві 2024 — понад 50 пам'ятників буде змінено
Пам'ятник радянським танкістам, які звільняли Київ. Фото: Вікіпедія
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мерія Києва оголосила повну декомунізацію 53 радянських пам'ятників столиці.  Там заявили, що через пропагандистські наративи та недостовірну історичну інформацію вони мають зникнути з публічного простору столиці.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у п'ятницю, 5 липня. 

Читайте також:

Декомунізація пам'ятників у Києві

За словами урядовиці буде демонтовано:

  • пам’ятник радянським воїнам-танкістам;
  • чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів на території київських шкіл;
  • барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро "Театральна";
  • три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову.

Також в переліку знаходяться 23 об’єкти, які підлягають реставрації:

  • пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісовій, 56;
  • пам’ятник викладачам та студентам КДХІ, які загинули під час Другої світової війни;
  • пам’ятник загиблим співробітникам трамвайного депо на вул. Дегтярівській, 4;
  • пам'ятник учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.

Нагадаємо, раніше пам'ятник малюкам-засновникам Києва переодягли в нове вбрання під колір американського прапора на честь Дня незалежності США.

Своєю чергою мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник радянському діячеві Володимиру Леніну, а вторговані за нього кошти передадуть Збройним силам України.

Київ СРСР КМДА Україна декомунізація пам'ятник культура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо