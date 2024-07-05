Декомунізація в Києві 2024 — понад 50 пам'ятників буде змінено

Пам'ятник радянським танкістам, які звільняли Київ. Фото: Вікіпедія

Мерія Києва оголосила повну декомунізацію 53 радянських пам'ятників столиці. Там заявили, що через пропагандистські наративи та недостовірну історичну інформацію вони мають зникнути з публічного простору столиці.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у п'ятницю, 5 липня.

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За словами урядовиці буде демонтовано:

пам’ятник радянським воїнам-танкістам;

чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів на території київських шкіл;

барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро "Театральна";

три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову.

Також в переліку знаходяться 23 об’єкти, які підлягають реставрації:

пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісовій, 56;

пам’ятник викладачам та студентам КДХІ, які загинули під час Другої світової війни;

пам’ятник загиблим співробітникам трамвайного депо на вул. Дегтярівській, 4;

пам'ятник учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.

Нагадаємо, раніше пам'ятник малюкам-засновникам Києва переодягли в нове вбрання під колір американського прапора на честь Дня незалежності США.

Своєю чергою мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник радянському діячеві Володимиру Леніну, а вторговані за нього кошти передадуть Збройним силам України.