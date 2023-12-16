В Киеве демонтировали памятник большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец"

Демонтаж памятника экипажу бронепоезда "Таращанец". Фото: Дарницкая райгосадминистрация

‚В Киеве в рамках кампании по декоммунизации был демонтирован памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.

Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева.

Читайте также:

Демонтирован еще один советский памятник

"Продолжаем декоммунизацию и деколонизацию общественного пространства Киева", — говорится в сообщении.

В Департаменте сообщили, что сегодня, 16 декабря, бригада специалистов Киевблагоустройства с помощью техники провела демонтаж конструкции памятника большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец".

Памятник был установлен в 1974 году. Он расположен в сквере между улицей Заслонова и улицей Ялтинской в ​​Дарницком районе столицы.

"В дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских", — говорится в сообщении.

Демонтаж памятника экипажу бронепоезда "Таращанец". Фото: Дарницкая райгосадминистрация

Вывоз памятника экипажу бронепоезда "Таращанец". Фото: Дарницкая райгосадминистрация

Чем известен экипаж бронепоезда "Таращанец"

Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" посвящен бойцам на красноармейском бронепоезде "Таращанец", которые в августе 1919 года примерно шесть суток оборонялись от бойцов так называемой Добровольческой армии российского "белого" генерала Деникина в районе Деникина.

В ночь на 30 августа, отвергнув предложение сдаться в плен, члены экипажа взорвали бронепоезд вместе с собой.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.