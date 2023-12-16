В Киеве демонтировали памятник большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец"
‚В Киеве в рамках кампании по декоммунизации был демонтирован памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.
Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева.
Демонтирован еще один советский памятник
"Продолжаем декоммунизацию и деколонизацию общественного пространства Киева", — говорится в сообщении.
В Департаменте сообщили, что сегодня, 16 декабря, бригада специалистов Киевблагоустройства с помощью техники провела демонтаж конструкции памятника большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец".
Памятник был установлен в 1974 году. Он расположен в сквере между улицей Заслонова и улицей Ялтинской в Дарницком районе столицы.
"В дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских", — говорится в сообщении.
Чем известен экипаж бронепоезда "Таращанец"
Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" посвящен бойцам на красноармейском бронепоезде "Таращанец", которые в августе 1919 года примерно шесть суток оборонялись от бойцов так называемой Добровольческой армии российского "белого" генерала Деникина в районе Деникина.
В ночь на 30 августа, отвергнув предложение сдаться в плен, члены экипажа взорвали бронепоезд вместе с собой.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.
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