Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве демонтировали памятник большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец" arrow

В Киеве демонтировали памятник большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец"

16 декабря 2023 14:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве демонтировали памятник большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец"
Демонтаж памятника экипажу бронепоезда "Таращанец". Фото: Дарницкая райгосадминистрация
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

‚В Киеве в рамках кампании по декоммунизации был демонтирован памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.

Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева.

Читайте также:

Демонтирован еще один советский памятник

"Продолжаем декоммунизацию и деколонизацию общественного пространства Киева", — говорится в сообщении.

В Департаменте сообщили, что сегодня, 16 декабря, бригада специалистов Киевблагоустройства с помощью техники провела демонтаж конструкции памятника большевистскому экипажу бронепоезда "Таращанец".

Памятник был установлен в 1974 году. Он расположен в сквере между улицей Заслонова и улицей Ялтинской в ​​Дарницком районе столицы.

"В дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских", — говорится в сообщении.

бронепоезд
Демонтаж памятника экипажу бронепоезда "Таращанец". Фото: Дарницкая райгосадминистрация
бронепоезд
Вывоз памятника экипажу бронепоезда "Таращанец". Фото: Дарницкая райгосадминистрация

Чем известен экипаж бронепоезда "Таращанец"

Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" посвящен бойцам на красноармейском бронепоезде "Таращанец", которые в августе 1919 года примерно шесть суток оборонялись от бойцов так называемой Добровольческой армии российского "белого" генерала Деникина в районе Деникина.

В ночь на 30 августа, отвергнув предложение сдаться в плен, члены экипажа взорвали бронепоезд вместе с собой.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме