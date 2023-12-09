Залишилися лише копита — у Києві завершили демонтаж пам'ятника Щорсу

Демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу у Києві. Фото: КМДА

У центрі Києва завершили знесення пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу. У процесі скульптурі довелося відрізати копита.

Про це повідомляє КМДА.

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Зазначається, що фахівці КП "Київблагоустрій" працювали над демонтажем семитонної конструкції протягом шести годин.

Там пояснили, що це технічно складні роботи, тому до них залучили різну важку техніку.

Процес демонтажу пам'ятника. Фото: КМДА

Аби демонтувати складну конструкцію монумента на бульварі Тараса Шевченка частково перекривали рух.

"Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста", — йдеться у повідомленні.

Демонтований пам'ятник Щорсу. Фото: КМДА

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Скриншот допису КМДА

Раніше ми писали, що у Києві вранці 9 грудня комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Напередодні початку демонтажу з нього було знято охоронний статус.

Також нагадаємо, що 6 грудня у Києві урочисто відкрили експозицію, яка присвячена Герою України Олександру Мацієвському. Його розстріляли окупанти після того, як він промовив: "Слава Україні!"