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Залишилися лише копита — у Києві завершили демонтаж пам'ятника Щорсу

9 грудня 2023 14:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Залишилися лише копита — у Києві завершили демонтаж пам'ятника Щорсу
Демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу у Києві. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У центрі Києва завершили знесення пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу. У процесі скульптурі довелося відрізати копита. 

Про це повідомляє КМДА.

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Зазначається, що фахівці КП "Київблагоустрій" працювали над демонтажем семитонної конструкції протягом шести годин.

Там пояснили, що це технічно складні роботи, тому до них залучили різну важку техніку.

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Процес демонтажу пам'ятника. Фото: КМДА

Аби демонтувати складну конструкцію монумента на бульварі Тараса Шевченка частково перекривали рух. 

"Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста", — йдеться у повідомленні.

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Демонтований пам'ятник Щорсу. Фото: КМДА

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

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Скриншот допису КМДА

Раніше ми писали, що у Києві вранці 9 грудня комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Напередодні початку демонтажу з нього було знято охоронний статус.

Також нагадаємо, що  6 грудня у Києві урочисто відкрили експозицію, яка присвячена Герою України Олександру Мацієвському. Його розстріляли окупанти після того, як він промовив: "Слава Україні!"

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