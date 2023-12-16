В Києві демонтували пам'ятник більшовицькому екіпажу бронепоїзда "Таращанець"

Демонтаж пам'ятника екіпажу бронепотяга "Таращанець". Фото: Дарницька райдержадміністрація

​У Києві в рамках кампанії по декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

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"Продовжуємо декомунізацію та деколонізацію суспільного простору Києва", — говориться у повідомленні.

В Департаменті повідомили, що сьогодні, 16 грудня, бригада фахівців Київблагоустрою за допомогою техніки здійснили демонтаж конструкції памʼятника більшовицькому екіпажу бронепоїзда "Таращанець".

Пам'ятник було встановлено у 1974 році. Він був розташований в сквері між вулицею Заслонова та вулицею Ялтинською в Дарницькому районі столиці.

"Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських", — говориться у повідомленні.

Демонтаж пам'ятника екіпажу бронепотяга "Таращанець". Фото: Дарницька райдержадміністрація

Вивезення пам'ятника екіпажу бронепотяга "Таращанець". Фото: Дарницька райдержадміністрація

Чим відомий екіпаж бронепотяга "Таращанець"

Пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" присвячений бійцям на червоноармійському бронепотязі "Таращанець", які у серпні 1919 року приблизно шість діб оборонялися від бійців так званої Добровольчої армії російського "білого" генерала Денікіна у районі Дарницького залізничного вузла.

У ніч на 30 серпня, відкинувши пропозицію здатися в полон, члени екіпажу підірвали бронепотяг разом із собою.

​Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва завершили знесення пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу. У процесі чого скульптурі довелося відрізати копита.