Пожар в Киеве 18 июля — на Позняках загорелся супермаркет

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: facebook.com/dsnsvin

В четверг, 18 июля, вечером в Киеве загорелось помещение супермаркета на Позняках. Пожар быстро распространился по всему зданию.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

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Пожар на Позняках

По словам очевидцев, поначалу в супермаркете произошел взрыв. После этого огонь быстро начал распространяться. Пламя почти полностью охватило здание.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. На месте происшествия работают спасатели.

"В Дарницком районе возник пожар в помещении супермаркета. Все аварийно-спасательные службы и "скорая" на месте, проводится эвакуация посетителей и персонала По предварительной информации, возгорание возникло в электрощитовой", — сообщили в КГГА.

Ранее мы писали, что в сети распространяется видеозапись, на которой видно, как горит рейсовый автобус. По данным пользователей, он направлялся из Одессы в столицу Болгарии Софию.

Напомним, в Червоноградском районе Львовской области во время полевых работ загорелся комбайн. Водитель самостоятельно пытался усмирить огонь, но не смог.