Пожежа у Києві 18 липня — на Позняках загорівся супермаркет

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: facebook.com/dsnsvin

У четвер, 18 липня, ввечері в Києві загорілося приміщення супермаркету на Позняках. Пожежа швидко поширилася по всій будівлі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

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Пожежа на Позняках

За словами очевидців, спочатку в супермаркеті стався вибух. Після цього вогонь швидко почав поширюватися. Полум'я майже повністю охопило будівлю.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замикання в електрощитовій. На місці події працюють рятувальники.

"У Дарницькому районі виникла пожежа в приміщенні супермаркету. Всі аварійно-рятувальні служби та "швидка" на місці, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу За попередньою інформацією, загоряння виникло в електрощитовій", — повідомили в КМДА.

Раніше ми писали, що у мережі шириться відеозапис, на якому видно, як горить рейсовий автобус. За даними користувачів, він прямував з Одеси до столиці Болгарії Софії.

Нагадаємо, у Червоноградському районі Львівської області під час польових робіт загорівся комбайн. Водій самотужки намагався приборкати вогонь, але не зміг.