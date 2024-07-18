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У Києві горить супермаркет — що відомо

18 липня 2024 22:20
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Пожежа у Києві 18 липня — на Позняках загорівся супермаркет
Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: facebook.com/dsnsvin
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 18 липня, ввечері в Києві загорілося приміщення супермаркету на Позняках. Пожежа швидко поширилася по всій будівлі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

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За словами очевидців, спочатку в супермаркеті стався вибух. Після цього вогонь швидко почав поширюватися. Полум'я майже повністю охопило будівлю.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замикання в електрощитовій. На місці події працюють рятувальники.

"У Дарницькому районі виникла пожежа в приміщенні супермаркету. Всі аварійно-рятувальні служби та "швидка" на місці, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу За попередньою інформацією, загоряння виникло в електрощитовій", — повідомили в КМДА.

Раніше ми писали, що у мережі шириться відеозапис, на якому видно, як горить рейсовий автобус. За даними користувачів, він прямував з Одеси до столиці Болгарії Софії. 

Нагадаємо, у Червоноградському районі Львівської області під час польових робіт загорівся комбайн. Водій самотужки намагався приборкати вогонь, але не зміг.

Київ пожежа ДСНС КМДА вогонь супермаркет

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