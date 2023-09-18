В Киеве заплатят более 600 тысяч грн за две фотозоны

Жители Киева. Фото: Новости LIVE

В Киеве планируют установить новые фотозоны. Их общая стоимость достигает более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

Читайте также:

Фотозоны в Киеве за 600 тысяч гривен

На сайте публичных закупок Prozorro появился тендер, объявленный Киевским центром развития туризма.

Общая стоимость работ оценена в 640 тысяч гривен. За эти деньги Центр развития туризма хочет установить в Киеве две заказанные фотозоны. Одна из них будет с надписью KYIV, а другая с Архистратигом Михаилом на гранитной основе.

"Изготовление и установка 3D логотипов в Киеве двух конструкций фото зон из пищевой нержавеющей стали. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 27 октября 2023 года", — говорится в тендере.

Среди требований к фотозонам заказчики отметили что:

их основа должна быть изготовлена из гранита, цвет должен быть приближен к цвету окружающего дорожного покрытия,

конструкции и все их элементы должны быть защищены от внешнего воздействия окружающей среды, включая: дожди, грозы, перепады температур, ветровые нагрузки,

конструкции должны быть устойчивыми к вандализму,

конструкции должны быть безопасными для людей, в т. ч. для людей с ограниченными возможностями, детей, пожилых людей.

Тендер на фотозоны в Киеве. Фото: скриншот

Будущая фотозона в Киеве. Фото: скриншот

Будущая фотозона в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны объявил тендер почти за 535 млн. гривен. Планируется отремонтировать фасад, крышу и заменить окна.