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В Киеве хотят потратить более 600 тысяч грн на две фотозоны

18 сентября 2023 19:04
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве заплатят более 600 тысяч грн за две фотозоны
Жители Киева. Фото: Новости LIVE
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве планируют установить новые фотозоны. Их общая стоимость достигает более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

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Фотозоны в Киеве за 600 тысяч гривен

На сайте публичных закупок Prozorro появился тендер, объявленный Киевским центром развития туризма. 

Общая стоимость работ оценена в 640 тысяч гривен. За эти деньги Центр развития туризма хочет установить в Киеве две заказанные фотозоны. Одна из них будет с надписью KYIV, а другая с Архистратигом Михаилом на гранитной основе.

"Изготовление и установка 3D логотипов в Киеве двух конструкций фото зон из пищевой нержавеющей стали. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 27 октября 2023 года", — говорится в тендере.

Среди требований к фотозонам заказчики отметили что:

  • их основа должна быть изготовлена из гранита, цвет должен быть приближен к цвету окружающего дорожного покрытия,
  • конструкции и все их элементы должны быть защищены от внешнего воздействия окружающей среды, включая: дожди, грозы, перепады температур, ветровые нагрузки,
  • конструкции должны быть устойчивыми к вандализму,
  • конструкции должны быть безопасными для людей, в т. ч. для людей с ограниченными возможностями, детей, пожилых людей.
тендер на фотозоны в Киеве
Тендер на фотозоны в Киеве. Фото: скриншот
тендер на фотозоны в Киеве
Будущая фотозона в Киеве. Фото: скриншот
тендер на фотозоны в Киеве
Будущая фотозона в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны объявил тендер почти за 535 млн. гривен. Планируется отремонтировать фасад, крышу и заменить окна.

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