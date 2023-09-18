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В Києві хочуть витратити понад 600 тисяч грн на дві фотозони

18 вересня 2023 19:04
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
В Києві заплатять понад 600 тисяч грн за дві фотозони
Мешканці Києва. Фото: Новини LIVE
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві планують встановити нові фотозони. Їх загальна вартість досягає понад 600 тисяч гривень. 

Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

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Фотозони в Києві за 600 тисяч гривень

На сайті публічних закупівель Prozorro з'явився тендер, який оголосив Київський центр розвитку туризму.

Загальна вартість робіт оцінена в 640 тисяч гривень. 

За ці гроші Центр розвитку туризму хоче встановити в Києві дві фотозони, які вже замовлені. Одна з них буде з надписом KYIV, а інша — з Архістратигом Михаїлом на гранітній основі.

"Виготовлення та встановлення 3D логотипів у Києві двох конструкцій фото зон із харчової нержавіючої сталі. Термін поставки товарів, виконання робіт чи послуг: 27 жовтня 2023 року", — йде мова в тендері. 

Серед вимог до фотозон замовники зазначили що: 

  • їх основа має бути виготовлена з граніту, колір має бути наближена до кольору навколишнього дорожнього покриття, 
  • конструкції та всі їх елементи, мають бути захищені від зовнішнього впливу навколишнього середовища, включаючи, але не обмежуючись: дощі, грози, перепади температур, вітрові навантаження,
  • конструкції мають бути стійкими до вандалізму,
  • конструкції мають бути безпечними для людей, в т. ч. для людей з обмеженими можливостями, дітей, осіб похилого віку.
тендер на фотозони в Києві
Тендер на фотозони в Києві. Фото: скриншот
тендер на фотозони в Києві
Майбутня фотозона в Києві. Фото: скриншот
тендер на фотозони в Києві
Майбутня фотозона в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни оголосив тендер майже за 535 млн гривень. Планується відремонтувати фасад, дах та замінити вікна.

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