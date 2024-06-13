В Киеве медики уезжая на место аварии и сами попали в ДТП

Последствия ДТП. Фото: полиция Киева

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 13 июня.

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В Оболонском районе Киева около 15.10 столкнулись транспортные средства марок Nissan, Mazda и Renault. Ориентировочно через 20 минут, машина скорой помощи, отправившаяся на помощь, попала в ДТП из Porsche.

В результате этих событий беременная женщина, которая управляла Nissan и чей автомобиль перевернулся, а также водитель и врач из экипажа скорой помощи получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Последствия ДТП. Фото: полиция Киева

Напомним, в Киеве на улице Елены Телиги перевернулся грузовик "Новой почты". В результате дорожно-транспортного происшествия в этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна". Правоохранители устанавливают причины аварии.

Ранее мы писали, что в Одессе 9 июня произошло жуткое ДТП, водитель на большой скорости сбил пешеходов. Людей госпитализировали, некоторых в тяжелом состоянии.