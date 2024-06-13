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В Києві медики потрапили у ДТП, ідучи на місце аварії, в якій постраждала вагітна

13 червня 2024 18:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Києві медики їдучи на місце аварії й самі потрапили в ДТП
Наслідки ДТП. Фото: поліція Києва
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала вагітна жінка. Автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на місце події, також потрапив у ДТП.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 13 червня.

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В Оболонському районі Києва близько 15:10 зіткнулися транспортні засоби марок Nissan, Mazda та Renault. Орієнтовно через 20 хвилин, машина швидкої допомоги, що вирушила на допомогу, потрапила в ДТП з Porsche.

Внаслідок цих подій, вагітна жінка, яка керувала Nissan і чий автомобіль перевернувся, а також водій і лікар з екіпажу швидкої допомоги отримали травми різного ступеню важкості і були доставлені до лікарні.

Наслідки ДТП. Фото: поліція Києва
Наслідки ДТП. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Києві на вулиці Олени Теліги перекинулась вантажівка "Нової пошти". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у цій ділянці дороги утворився затор у бік станції метро "Почайна". Правоохоронці встановлюють причини аварії. 

Раніше ми писали, що в Одесі 9 червня сталась моторошна ДТП, водій на великій швидкості збив пішоходів. Людей госпіталізували, декого у важкому стані. 

Україна
Київ
вагітність
швидка допомога
ДТП
аварія

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