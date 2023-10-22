В Киеве на блокпосту машина насмерть сбила военного

Место ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

На блокпоста при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Случилось это сегодня, 22 октября, около 00:30.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Как произошла авария

Как стало известно, водитель автомобиля "Хонда" ехал по автодороге М-01, направляясь к Броварскому проспекту. Он увидел впереди грузовик, но из-за плохой видимости тумана, вероятно, поздно нажал на педаль тормоза и не справившись с управлением сбил военного.

"Во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту", — отметили в сообщении.

Место ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

В результате полученных травм мужчина погиб на месте.

Что говорят правоохранители

В настоящее время водитель автомобиля "Хонда" задержан. Благодаря прибору Драгер, следователи выяснили, что на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.

"Следователи полиции Киева по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии были погибшие и пострадавшие.