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В Киеве на Троещине спасли от уничтожения скульптуру Дюймовочки: чем она уникальна

20 сентября 2023 17:45
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Скульптура Дюймовочки в Киеве - Почему ее хотели снести
Скульптура Дюймовочки в Киеве. Фото: Дмитрий Соловьев
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве спасают от полного уничтожения уникальную скульптуру Дюймовочки. Она находится в Троещине возле больницы №7.

Об этом сообщает активист Дмитрий Соловьев в своем Instagram.

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Спасение скульптуры Дюймовочки в Киеве

Скульптура Дюймовочки в 2014 году пострадала от рук вандалов. Теперь же руководство больницы обратилось к коммунальщикам с просьбой о демонтаже объекта.

"Те приехали, отрубили хрупкое тельце Дюймовочки, и повалили цветок. Тельце разбилось в куски, цветок получил серьезные повреждения", — отметил Соловьев.

Несмотря на то, что демонтаж уже начался, мужчина поехал в больницу, чтобы попытаться спасти скульптуру. Ему удалось связаться с директором поликлиники и уговорить ее прекратить уничтожать объект.

"Я объяснил ценность Дюймовочки, и мы договорились, что коммунальщики больше ее не трогают. Затем с другом мы самостоятельно перенесли расколотые элементы в поликлинику, чтобы уберечь от дождя и воров", — написал он.

По его словам, в поликлинике объяснили свои действия жалобами местных жителей на аварийность скульптуры.

Скульпутра Дюймовочки в Киеве
Скульптура Дюймовочки в Киеве. Фото: Дмитрий Соловьев
скульпутар дюймовочки
Демонтаж скульптуры Дюймовочки в Киеве. Фото: Дмитрий Соловьев
демонтаж скульптуры
Демонтаж скульптуры Дюймовочки в Киеве. Фото: Дмитрий Соловьев
демонтаж скульптуры
Части скульптуры Дюймовочки. Фото: Дмитрий Соловьев

Чем уникальна скульптура Дюймовочки в Киеве

Скульптура Дюймовочки была установлена на территории седьмой больницы в Киеве в 1987 году. Соловьев объяснил, что это объемно-пространственная композиция из бетона, политая цветной глазурью, изображавшей Дюймовочку, только что родившуюся из лепестков роскошного цветка.

В 2014 году Дюймовочка пострадала от рук вандалов. Тогда ей отбили голову. Больница занялась ее реставрацией и заменила элемент головой манекена. Впрочем, скульптура не перестала быть украшением района в ансамбле с интерьерной керамикой поликлиники и мозаикой на фасаде. Все эти произведения объединены естественными мотивами.

"Эта потеря подчеркивает, что нам не хватает культуры уважения к произведениям искусства. Если вы не понимаете произведение или оно вам не нравится — по эстетическим или идеологическим причинам — это не дает право его уничтожать. И не хватает регуляций, которые бы запрещали демонтаж монументальных произведений без экспертной комиссии", — добавил активист.

Напомним, в Киеве отказались от тендера на закупку двух фотозон стоимостью более 600 тысяч гривен. Объяснили это тем, что "учли сегодняшние условия".

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