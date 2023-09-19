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В Києві відмовились купувати фотозони за 600 тис. грн і назвали причину

19 вересня 2023 18:21
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Фотозона Київ - Центр туризму відмовився від закупки нових інсталяцій
Київ. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві відмовились від тендеру на закупівлю двох фотозон вартістю понад 600 тис. гривень. Пояснили це тим, що "врахували умови сьогодення". 

Про це повідомляє Київський центр розвитку туризму.

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В Центрі розвитку туризму зазначили, що скасували тендер на виготовлення та встановлення двох фотозон із 3D-логотипами Києва ще 13 вересня. Своє рішення пояснили тим, що врахували умови сьогодення та пообіцяли приводити оновлення туристичної інфраструктури за кошти інвесторів. 

"На початку року планувалося замінити пошкоджені фотозони, проте, враховуючи умови сьогодення, закупівлю було скасовано. Майбутні проєкти щодо оновлення туристичної інфраструктури Києва планується реалізовувати за кошти залучених інвесторів", — йде мова в повідомленні. 

Чиновники запевнили, що наразі немає ніяких підстав для хвилювання громадськості. 

Нагадаємо, згідно з тендером загальна вартість робіт зі встановлення двох інсталяцій оцінювалась в 640 тисяч гривень. За ці гроші Центр розвитку туризму хотів встановити в Києві дві фотозони. Одна з них буде з надписом KYIV, а інша — з Архістратигом Михаїлом на гранітній основі.

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