Скульптура Дюймовочки в Києві - Чому її хотіли знести

Скульптура Дюймовочки в Києві. Фото: Дмитро Соловйов

У Києві рятують від повного знищення унікальну скульптуру Дюймовочки. Вона знаходиться на Троєщині біля лікарні №7.

Про це повідомляє активіст Дмитро Соловйов у своєму Instagram.

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Скульптура Дюймовочки в 2014 році постраждала від рук вандалів. Тепер же керівництво лікарні звернулось до комунальників з проханням про демонтаж об'єкта.

"Ті приїхали, відрубали тендітне тільце Дюймовочки, та повалили квітку. Тільце розбилося на шматки, квітка зазнала серйозних пошкоджень", — зазначив Соловйов.

Попри те, що демонтаж уже почався, чоловік поїхав до лікарні, щоб спробувати врятувати скульптуру. Йому вдалось зв'язатись із директоркою поліклініки та вмовити її припинити нищити об'єкт.

"Я пояснив цінність Дюймовочки, і ми домовилися, що комунальники більше її не чіпатимуть. Потім з другом ми самотужки перенесли розколоті елементи в поліклініку, щоб вберегти від дощу і крадіїв", — написав він.

За його словами, в поліклініці пояснили свої дії скаргами місцевих на аварійність скульптури.

Скульптура Дюймовочки в Києві. Фото: Дмитро Соловйов

Демонтаж скульптури Дюймовочки в Києві. Фото: Дмитро Соловйов

Демонтаж скульптури Дюймовочки в Києві. Фото: Дмитро Соловйов

Частини скульптури Дюймовочки. Фото: Дмитро Соловйов

Чим унікальна скульптура Дюймовочки в Києві

Скульптуру Дюймовочки встановили на території сьомої лікарні в Києві в 1987 році. Соловйов пояснив, що це об'ємно-просторова композиція з бетону, полита кольоровою глазур'ю, що зображала Дюймовочку, яка щойно народилася з пелюсток розкішної квітки



У 2014 Дюймовочка постраждала від рук вандалів. Тоді їй відбили голову. Лікарня зайнялась її реставрацією та замінила елемент головою манекена. Втім, скульптура не перестала бути окрасою району в ансамблі з інтер’єрною керамікою поліклініки та мозаїкою на фасаді. Всі ці твори об'єднані природними мотивами.

"Ця втрата підкреслює, що нам бракує культури поваги до мистецьких творів. Якщо ви не розумієте твір чи він вам не подобається – з естетичних або ідеологічних причин – це не дає право його знищувати. І бракує регуляцій, які б забороняли б демонтаж монументальних творів без експертної комісії", — додав активіст.

Нагадаємо, у Києві відмовились від тендеру на закупівлю двох фотозон вартістю понад 600 тис. гривень. Пояснили це тим, що "врахували умови сьогодення".