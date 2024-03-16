В Киеве заметили дорогостоящий электрокар Rolls Royce — стало известно, кто его владелец

Электрокар Rolls-Royce Spectre замечен в Киеве. Фото: скриншот с видео

На улицах Киева был замечен дорогостоящий электрокар Rolls-Royce Spectre стоимостью 600 тыс. долларов. Стало известно, что дорогостоящее авто приобрел народный депутат Украины Геннадий Вацак. При этом это уже не первая эксклюзивная машина в автопарке нардепа.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

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Нардеп Вацак приобрел электрокар за 600 тыс. долларов

Вацак приобрел элитный электрокар Rolls-Royce за 600 тыс. долларов, который занимает должность нардепа в ВР и владеет кондитерским домом "Вацак". Подобного авто больше нет в Украине, и оно точно является одним из первых в Европе.

Стоит заметить, что это далеко не первый роскошный автомобиль народного избранника. В его гараже также есть другой Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Мерседес и так далее.

Нардеп Геннадий Вацак. Фото: parlament.ua

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко приобрел имение в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227,65 млн грн.

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