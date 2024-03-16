В Києві помітили дороговартісний електрокар Rolls Royce — стало відомо, хто його власник

Електрокар Rolls-Royce Spectre помічений у Києві. Фото: скриншот з відео

На вулицях Києва помітили коштовний електрокар Rolls-Royce Spectre вартістю 600 тис. доларів. Стало відомо, що дороговартісне авто придбав народний депутат України Геннадій Вацак. При цьому це вже не перша ексклюзивна машина в автопарку нардепа.

Про це повідомляють українські телеграм-канали.

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Нардеп Вацак придбав електрокар за 600 тис. доларів

Вацак придбав елітний електрокар Rolls-Royce за 600 тис. доларів, який обіймає посаду нардепа у ВР та є власником кондитерського будинку "Вацак". Подібного авто більше немає в Україні, і воно точно є одним з перших у Європі.

Варто зауважити, що це далеко не перше розкішне авто народного обранця. У його гаражі також є інший Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Mercedes тощо.

Нардеп Геннадій Вацак. Фото: parlament.ua

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко придбав маєток у німецькому Гамбурзі. Його вартість становить 227,65 млн грн.

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