В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ

Помещение одного из ТРЦ Киева. Фото: Наш Киев

В Киеве сообщают о заминировании всех торгово-развлекательных центров столицы. Полиция проверяет достоверность этой информации.

Об этом сообщили в КГВА.

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"Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Правоохранители отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться при необходимости", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он также напомнил, что это не первые ошибочные тревоги в Киеве с начала осени.

"Напомним 1.09 и сегодня 4.09 были ошибочными минирования всех школ Киева. Поэтому сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации безопасности в Киеве никто не допустит", — рассказал Попко.

Заминирование ТРЦ в Киеве. Фото: Скриншот

Напомним, 1 сентября, в День знаний, столичные правоохранители получили уведомление о заминировании абсолютно всех средних школ Киева.

Как ранее сообщалось, в Киеве сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города.