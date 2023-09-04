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В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ

4 сентября 2023 20:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
Помещение одного из ТРЦ Киева. Фото: Наш Киев
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве сообщают о заминировании всех торгово-развлекательных центров столицы. Полиция проверяет достоверность этой информации.

Об этом сообщили в КГВА.

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"Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Правоохранители отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться при необходимости", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он также напомнил, что это не первые ошибочные тревоги в Киеве с начала осени.

"Напомним 1.09 и сегодня 4.09 были ошибочными минирования всех школ Киева. Поэтому сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации безопасности в Киеве никто не допустит", — рассказал Попко.

Заминирование ТРЦ в Киеве. Фото: Скриншот

Напомним, 1 сентября, в День знаний, столичные правоохранители получили уведомление о заминировании абсолютно всех средних школ Киева.

Как ранее сообщалось, в Киеве сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города.

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