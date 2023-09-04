В Києві повідомили про замінування усіх ТРЦ

Приміщення одного з ТРЦ Києва. Фото: Наш Київ

У Києві повідомляють про замінування усіх торгово-розважальних центрів столиці. Поліція перевіряє правдивість цієї інформації.

Про це повідомили у КМВА.

Читайте також:

"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Правоохоронці відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також нагадав, що це не перші хибні тривоги у Києві з початку осені.

"Нагадаємо 1.09 та сьогодні 4.09 були хибні мінування усіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", — розповів Попко.

Замінування ТРЦ у Києві. Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 вересня, в День знань, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування абсолютно всіх середніх шкіл Києва.

Як раніше вже повідомлялося, у Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста.