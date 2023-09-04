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В Києві повідомили про замінування усіх ТРЦ

4 вересня 2023 20:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Києві повідомили про замінування усіх ТРЦ
Приміщення одного з ТРЦ Києва. Фото: Наш Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві повідомляють про замінування усіх торгово-розважальних центрів столиці. Поліція перевіряє правдивість цієї інформації.

Про це повідомили у КМВА

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"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Правоохоронці відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також нагадав, що це не перші хибні тривоги у Києві з початку осені.

"Нагадаємо 1.09 та сьогодні 4.09 були хибні мінування усіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", — розповів Попко.

Замінування ТРЦ у Києві. Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 вересня, в День знань, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування абсолютно всіх середніх шкіл Києва.

Як раніше вже повідомлялося, у Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста.

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