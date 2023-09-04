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У Києві повідомляють про замінування всіх шкіл та коледжів

4 вересня 2023 09:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві повідомляють про замінування всіх шкіл та коледжів
Поліцейські перевіряють школу після повідомлення про замінування. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві знову повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів. 

Про це повідомляє КМВА.

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Замінування шкіл та коледжів

У КМВА розповіли, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

"Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", — йдеться у повідомленні.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 вересня, в День знань, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування абсолютно всіх середніх шкіл Києва.

Також ми писали, що цього року до столичних шкіл пішли навчатися майже 25 тисяч першокласників. Така кількість є близькою до довоєнних показників.

Додамо, відбудова Київщини активно триває. Відтак, у Макарівській громаді запрацював відновлений Ситняківський ліцей.

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