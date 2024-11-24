Взрывы в Киеве 24 ноября — что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно
Вечером 24 ноября в Киеве раздались взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 24 ноября.
Взрывы в Киеве 24 ноября
По словам мэра столицы, украинские защитники неба сбивали вражеские дроны. Именно поэтому киевляне услышали взрывы.
"В столице работают силы ПВО. Киев снова под атакой вражеских БпЛА. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, днем 24 ноября в Киеве раздались взрывы. В городе работала противовоздушная оборона.
Взрывы 24 ноября днем раздались и в Чернигове. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
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