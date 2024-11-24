Вибухи у Києві 24 листопада — що відомо

В Києві пролунали вибухи — що відомо
Ввечері 24 листопада у Києві пролунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в неділю, 24 листопада.
Вибухи у Києві 24 листопада
За словами мера столиці, українські оборонці неба збивали ворожі дрони. Саме тому кияни почули вибухи.
"У столиці працюють сили ППО. Київ знову під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вдень 24 листопада в Києві пролунали вибухи. У місті працювала протиповітряна оборона.
Вибухи 24 листопада вдень пролунали й у Чернігові. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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