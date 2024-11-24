Вибухи у Києві 24 листопада — що відомо

Вибух. Фото: Reuters

Ввечері 24 листопада у Києві пролунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в неділю, 24 листопада.

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Вибухи у Києві 24 листопада

За словами мера столиці, українські оборонці неба збивали ворожі дрони. Саме тому кияни почули вибухи.

"У столиці працюють сили ППО. Київ знову під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення мера Києва про вибухи. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 24 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 24 листопада в Києві пролунали вибухи. У місті працювала протиповітряна оборона.

Вибухи 24 листопада вдень пролунали й у Чернігові. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.