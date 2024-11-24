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В Києві пролунали вибухи — що відомо

24 листопада 2024 22:53
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи у Києві 24 листопада — що відомо
Вибух. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 24 листопада у Києві пролунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в неділю, 24 листопада.

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За словами мера столиці, українські оборонці неба збивали ворожі дрони. Саме тому кияни почули вибухи. 

"У столиці працюють сили ППО. Київ знову під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Києві 24 листопада
Повідомлення мера Києва про вибухи. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта тривог 24 листопада
Карта повітряних тривог 24 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 24 листопада в Києві пролунали вибухи. У місті працювала протиповітряна оборона.

Вибухи 24 листопада вдень пролунали й у Чернігові. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Київ вибух ППО дрони війна в Україні Шахед

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